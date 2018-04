EU siunasi ilmaiskut – ”Syyrian hallitus vastuussa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan unioni antoi maanantaina tukensa Yhdysvaltain, Ranskan ja Britannian Syyriaan tekemille ilmaiskuille.

EU-maiden ulkoministerit totesivat kokouksessaan, että iskuille oli perusteet kemiallisten aseiden käytön ehkäisemiseksi.

Ulkoministerikokouksen päätöslauselman mukaan ”Syyrian hallitus on vastuussa maan katastrofaalisesta humanitaarisesta tilasta ja Syyrian kansan kärsimyksestä”.

Lausumassa tuomitaan Syyrian hallituksen jatkuva kemiallisten aseiden käyttö, mukaan lukien Doumassa kymmeniä kuolonuhreja vaatinut kaasuisku.

– (Isku) oli vakava kansainvälisen oikeuden rikkomus ja loukkaus ihmisyyttä vastaan.

Ulkoministerineuvosto toteaa, että tässä kontekstissa Yhdysvaltain, Ranskan ja Britannian Syyriaan tekemät ilmaiskut olivat oikeutettuja, koska niiden tarkoitus oli estää Syyrian hallitusta käyttämästä myös jatkossa kemiallisia aseita omia kansalaisiaan vastaan.

EU ilmoitti myös olevansa valmis asettamaan uusia pakotteita kemiallisten aseiden käytön seurauksena.

Suomea kokouksessa edusti ulkoministeri Timo Soini (sin.).

Maanantaina Suomi myös liittyi jäseneksi kansainväliseen aloitteeseen, jolla pyritään edistämään kemiallisten aseiden käyttöön syyllistyneiden saamista vastuuseen teoistaan.

Kemiallisten aseiden käyttö on kielletty kemiallisten aseiden kieltosopimuksessa ja kansainvälisessä tapaoikeudessa. Yhteensä 192 maan hyväksymää kieltosopimusta on rikottu toistuvasti ilman, että rikkomuksiin syyllistyneitä tahoja on saatu vastuuseen teoistaan.

Tällä hetkellä kansainvälisellä yhteisöllä ei ole käytössään minkäänlaista yhteistä mekanismia kemiallisten aseiden käyttöön syyllistyneiden tunnistamiseksi, eikä sellaisen perustaminen ole edennyt YK:n turvallisuusneuvostossa.