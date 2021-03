EU-komissio hyväksyi Johnson & Johnsonin koronarokotteen

Euroopan komissio on hyväksynyt lääkeyhtiö Johnson & Johnsonin koronarokotteen myyntiluvan EU:n markkinoille.

Asiasta kertoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Twitterissä.

Euroopan lääkevirasto EMA suositti aiemmin tänään myyntiluvan myöntämistä.

– Markkinoille tulee enemmän turvallisia ja tehokkaita rokotteita. Tilatuilla rokoteannoksilla voimme rokottaa jopa 200 miljoonaa ihmistä EU:ssa, von der Leyen tviittaa.

More safe and effective vaccines are coming to the market.

We have just authorised the use of Johnson & Johnson's vaccine in the EU, following @EMA_News' positive review.

With the number of doses we ordered, we could vaccinate up to 200 million people in the EU. pic.twitter.com/YsrcfF9ZE8

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2021