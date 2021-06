Etelä-Suomeen työntyy savua Virosta – erikoinen syy

Ylen tv-meteorologi Anniina Valtonen ihmettelee Twitterissä sääkuvia, joiden perusteella Suomeen on helteiden keskellä tulossa savua Baltian puolelta.

Anniina Valtonen kysyi Viron ympäristöviraston sääennustajakollegaltaan Kairo Kiitsakilta, onko Virossa kenties metsäpalo.

– Tämä on itse asiassa pölyä Keski-Aasiasta. Eilen se saavutti Baltian alueen, nyt liikkumassa yli lahden kohti Suomea, Kairo Kiitsak vastasi.

– Huono näkyvyys monin paikoin, myös hyvin tuulista.

Suomenlahden yli on saapumassa savua Baltian puolelta.

Is there a forest fire in Estonia @kairokiitsak? Looks like smoke is coming to southern Finland over the Gulf of Finland. pic.twitter.com/oLWSrP8qbW

— Anniina Valtonen (@AnniinaValtonen) June 22, 2021