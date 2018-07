Erittäin tukala helle jatkuu – näin saat kotisi viileäksi

Läpiveto on tehokkainta silloin, kun ulkoilma viilenee ja asunnosta löytyy ikkunoita moneen ilmansuuntaan.

Helteisen sään ennustetaan jatkuvan tällä viikolla koko maassa. Ilmatieteen antoi sunnuntaina varoituksen ”erittäin tukalasta” lämmöstä, joka voi vaikeuttaa kroonisista sairauksista kärsivien henkilöiden oireita.

Riskiryhmiin kuuluvat myös vanhukset, lapset ja ulkona työskentelevät henkilöt.

Tiistaina lähes koko maahan on tiedossa yli 30 asteen lämpötiloja. Myös yöt ovat hyvin lämpimiä.

Ilta-Sanomien haastattelema Marttaliiton hankekoordinaattori Hanna Viita toteaa, että läpiveto on yksinkertaisen tehokas keino kodin viilentämiseen.

– Avaa siis ikkunat, parvekkeen ovi tai ulko-ovi. Paras aika tuulettaa on, kun ilma ulkona viilenee. Tuulettaa voi toki myös päivällä, jotta koti-ilmaan saadaan vaihtuvuutta, Viita sanoo.

Menetelmä toimii luonnollisesti parhaiten, jos asunnossa on ikkunoita useaan ilmansuuntaan. Ikkunan avaaminen kuumalla ilmalla voi pahimmillaan lämmittää myös huoneilmaa.

Tukalaan tilanteeseen voi hakea helpotusta erillisellä ilmastointilaitteella, joka puhaltaa kuuman poistoilman ulos asunnosta. Edullisempiin, tuulettimia muistuttaviin ilmanviilentimiin voi laittaa sisään kylmää vettä tai jäätä.

Internet on myös pullollaan mielikuvituksellisia viilennyskeinoja. Osa hakee helpotusta märistä pyyhkeistä tai kylmän suihkuveden juoksuttamisesta. Ongelmaksi voi tällöin muodostua huoneilman kosteuden nousu, jos menetelmää hyödyntää pitkään.

Myös ympäristönäkökulmat olisi pidettävä mielessä.

– Turhan veden juoksuttaminen ei ole pidemmällä tähtäimellä kovin kannattavaa ympäristöä ajatellen, Viita sanoo IS:lle.

Porvoossa on tänään havaittu jo 31,1 astetta, mikä on kuluvan kesän kärkitulos. Maanantaina #helle on erittäin tukalaa maan eteläosassa, tiistaina koko maassa. Katso kaikki varoitukset: https://t.co/lYU1vNbIWJ #sää #kesä pic.twitter.com/k05EzVLfpU

— Ilmatieteen laitos (@meteorologit) July 15, 2018