Ennätykset rikki: Australiassa on niin kuuma, että tiet sulavat

Australiassa lämpötilat ovat kohonneet maan monissa osissa ennätyksellisiin lukemiin. Tietyissä osissa maata on mitattu lähes 50 asteen lämpötiloja jo viikon ajan. Muuallakin lämpötilat ovat pysyneet reippaasti yli 30 asteessa jo useamman päivän ajan. Aikaisemmin tällä viikolla maan länsiosissa sijaitsevassa Whitecliffin kaupungissa mitattiin lämpötilaksi 48,2 astetta, kertoo australialainen News.com.au.

Ennätyskorkeilla lämpötiloilla on vaikutuksensa myös tiestön kuntoon. Jatkuva kuumuus on saanut asfalttiteiden rakennusaineen, bitumin sulamaan.

Viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään sisätiloissa ja välttämään fyysistä rasitusta. Autoilijoita on varoitettu paitsi bitumin sulamisesta johtuvista ongelmista, myös autojen toimintakyvyn laskemisesta kuumuuden takia. Maa kärsii myös lukuisista kuumuudesta johtuvista maastopaloista.

Fri marks peak day for some of #NSW most heavily populated areas.Temps in western #Sydney well into the 40's, regional western towns similar after many broke records this week, CBD likely to have 5th consecutive day above 30 for 1st time in 8 yrs https://t.co/RASIcXxP9R #heatwave pic.twitter.com/TH5RfrrPNl

— Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) January 17, 2019