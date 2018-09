Emma Kari: Hallitusohjelman oltava feministinen

Kansanedustajan mukaan ‘politiikan äijäytyminen’ on kurjistanut naisten asemaa Suomessa.

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari vaatii seuraavaa hallitusta sitoutumaan tasa-arvon edistämiseen. Hänen mukaansa nykyhallituksen tekemät leikkaukset ovat kohdistuneet kohtuuttomasti naisiin.

– [Juha] Sipilän hallituskausi on ollut miesten hallituskausi. Kokoomuksen ja keskustan yhteistaipale on osoittanut tämän maan naisille, että tasa-arvo voi mennä myös taaksepäin. Ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun olin neljävuotias, Suomeen kasattiin hallitus, johon ei mahtunut edes 40 prosenttia naisia, Kari toteaa tiedotteessa.

– Tämän jälkeen naisten osuus tippui jopa alle 30 prosenttiin. Seuraavassa hallituksessa on oltava yhtä paljon mies- ja naisministereitä.

Kari kehottaa seuraavaa hallitusta myöntämään, että Suomessa on vielä paljon tehtävää yhdenvertaisuuden eteen.

– Politiikan äijäytymisen jäljet näkyivät nopeasti, kun lasten tasa-arvoinen päivähoito-oikeus lopetettiin, naisten asemaa parantava perhevapaauudistus kaadettiin ja Suomen kilpailukykyä runnottiin kuntoon julkisen sektorin pienipalkkaisten naisten lomarahoja leikkaamalla. Näin ei saa käydä enää koskaan. Meidän on varmistettava, etteivät meidän tyttäremme joudu käymään uudelleen niitä samoja taisteluita, joita isoäitimme ovat jo käyneet.

Feministinen hallitusohjelma voisi Karin mukaan pohjautua muun muassa koulutuksen segregaation torjumiseen, työelämän epätasa-arvoon puuttumiseen, perheenyhdistämisten helpottamiseen ja pakolaiskiintiön nostamiseen.

– Seuraavalla hallituksella on paljon korjattavaa. Hallitukselta on löydyttävä rohkeutta tehdä perhevapaauudistus, joka aidosti parantaa naisten työmarkkina-asemaa. Miehiä syrjivä asevelvollisuus on uudistettava ja poikien syrjäytymiskehitykseen on puututtava. Translaki ja raiskauslainsäädäntö on korjattava. Samoin maailman heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen asemaa on parannettava nostamalla kehitysyhteistyömäärärahoja, Kari sanoo.