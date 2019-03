Vaalimainosten jako kadulla vaati luvan mielenosoitukseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kampanjointi on ehdokkaan mielestä välillä vähän erikoista hommaa.

Espoolainen kokoomuksen kansanedustajaehdokas Henrik Vuornos kertoo Facebookissa käyneensä pari viikkoa keskustelua kauppakeskus Iso Omenan järjestyksenvalvonnan kanssa. Puheenaiheena on ollut se, saako kauppakeskuksen edessä olevilla katualueilla tehdä vaalityötä.

– Minusta se on demokraattinen oikeus, koska katualue on kaupungin julkista tilaa, mutta järjestyksenvalvojien tulkinta on ollut erilainen, Henrik Vuornos kertoo.

Tuttujen lakimiesten kanssa puhuttuaan Vuornos oli päätynyt luovaan ratkaisuun, kun asiaa ei normaalia reittiä pitkin olisi saatu ratkaistua ennen vaaleja.

– Päädyimme sitten siihen, että tein eilen illalla ilmoituksen poliisille mielenosoituksesta Ison Omenan edustalla. Aamulla olimmekin sitten osoittamassa mieltä ”kokoomuksen politiikan ja Henrik Vuornoksen tukemiseksi”, ja saimme kampanjoida rauhassa. Kyllä luova keinot keksii! :), Vuornos kirjoittaa.

Muilta kokoomusehdokkailta sataa kannustusta.

– Ihan uskomatonta touhua. Samaan on törmätty vähän joka puolella, että ehdokkaisiin suhtaudutaan kuin olisimme pahanteossa. Loistavasti otettu erävoitto, Henkka!, Mervi Katainen kirjoittaa Facebookissa.

– Henri 1, ankeuttajat 0. Hyvä Henkka!, Janne Heikkinen tukee.