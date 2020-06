Ebidemiologi Kalmanen selittää – some ulvoo naurusta

Suomen koronatiedottamista parodioiva Twitter-tili on noussut viime viikkoina pienoiseksi some-hitiksi.

Ebidemiologi Kalmanen on kerryttänyt seuraajikseen useita kotimaisia biologeja, ekonomisteja ja suurlähettiläitä. Kalmanen tituleeraa itseään ”ebidemiologian ja viruslogian asiantuntijaksi” ja ”toisen aallon harjalla ratsastajaksi”.

Kalmanen on kommentoinut muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön tuoretta selvitystä kasvomaskien hyödyistä.

– Ulkomailta ei lyhyesti sanottuna löytynyt tuloksia jotka sanovat että juuri Suomessa olisi hyödyllisiä, joten näyttöä ei ole. Maskit voivat pysäyttää tutkimusten mukaan vain viruksia, ei infektioita, Kalmanen kiteyttää.

Maanantaina hän pelkisti naapurimaan linjan lauseeseen ”Ruotsissa on tehty muuten kaikki oikein mutta valittu liian iso kuolleisuus”.

Laumasuojaa eri tavoin tukevan ”ebidemiologin” päivitysten tukena on usein monipuolisia kuvituksia.

– Ebi- ja bandemian luonnollinen kulku: 1. Mitään ei kannata vielä tehdä. 2. Mitään ei voi enää tehdä. 3. Toinen aalto, Kalmanen tiivistää kotimaisen strategian.

#Kasvosuojat ovat yksi pahimpia esteitä #laumasuoja :lle. Ne puuttuvat ebidemian luonnolliseen kulkuun: se ei pääse toteuttamaan itseään. Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen koskemattomuuteen on kirjattu perustuslakiin. Kasvosuojat vievät nämä oikeudet virukselta! #koronafi

On tullut valitusta ettei meillä seurata ulko maiden tilannetta ja lisäksi pyydetty selkeämpiä karttoja. Nyt kun netti taas toimii, on ensimmäinen maailman laajuinen tilanne katsaus meidän laitoksella tehty, ja siitä havainnollistava #kartta tässä. #koronafi pic.twitter.com/c9PMkunEwI

Kiitoksia @ilarip ! Ei ole ihan yhtä hyvää piirto jälkeä kuin meidän laitoksella on totuttu mutta kyllä tästäkin varmasti asia tulee selväksi. Hiha=hyvä, Maski=paha. Turhaan tehty maski tehtaita Suomeen kiireellä, olisi kannattanut tehdä hiha ja kainalo tehtaita. https://t.co/aQqAikQQh0

Tästä oli aikaisempi twiitti jo mutta kertaus on opintojen äiti. Jokainen ymmärtää että kunnon laumasuoja on kestävämpi ratkaisu kuin kankaan tai paperin pala, eli se on myös egolokinen. Kiitos huomiosta, jakakaa tietoa ja virusta niin saaadan meillekin laumasuojaa. 7/7 pic.twitter.com/D0RAz1lh7K

