Donald Trump: Valeuutismedia haluaa vaikka sodan

USA:n presidentin mukaan uutiset ovat täydellistä fiktiota.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lähetti aikaisin torstaiaamuna paikallista aikaa kolmen värikkään twiitin sarjan. Hän kommentoi yhä jatkuvaa kohua Helsingin huippukokouksen tapahtumista.

– Valeuutismedia (Fake News Media) toimii Hulluna! He tekevät juttuja ilman mitään taustaa, lähteitä tai todisteita, Trump kirjoitti.

– Monet minusta, ja hyvistä ihmisistä ympärilläni, kirjoitetut jutut ovat täydellistä fiktiota. Ongelma on että kun valitan annat heille vain lisää julkisuutta. Mutta minä valitan silti.

Toisessa twiitissään hän jatkoi:

– Valeuutismedia haluaa niin pahasti suurta yhteenottoa Venäjän kanssa, jopa yhteenottoa joka johtaisi sotaan. He painostavat niin holtittoman kovaa ja vihaavat tosiasiaa, että minulla tulee todennäköisesti olemaan hyvä suhde Putinin kanssa. Meillä menee PALJON paremmin kuin millään muulla maalla!

Kolmannessa twiitissään presidentti kiitti Fox&Friends -ohjelmaa ja Fox Newsiä uutisvideoiden näyttämisestä, joissa ”Trump tunnusti Venäjän sekaantumisen vaaleihin MONTA KERTAA”.

– Valeuutiset eivät halua olla missään tekemisissä sen narratiivin kanssa! Huono juttu että he eivät halua keskittyä mihinkään TALOUDEN ja TYÖPAIKKOJEN ennätystuloksiin.

The Fake News Media is going Crazy! They make up stories without any backup, sources or proof. Many of the stories written about me, and the good people surrounding me, are total fiction. Problem is, when you complain you just give them more publicity. But I’ll complain anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018

The Fake News Media wants so badly to see a major confrontation with Russia, even a confrontation that could lead to war. They are pushing so recklessly hard and hate the fact that I’ll probably have a good relationship with Putin. We are doing MUCH better than any other country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018

“Trump recognized Russian Meddling MANY TIMES.” Thank you to @foxandfriends and @FoxNews for actually showing the clips. The Fake News wants no part of that narrative! Too bad they don’t want to focus on all of the ECONOMIC and JOBS records being set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 19, 2018