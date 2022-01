Dieselin hinta noussut 30 senttiä vuodessa – hallitukselta vaaditaan toimia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajien mukaan hallituksen tulisi muuttaa polttoaineiden verokohtelua.

Kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen ja Jukka Kopra vaativat hallitukselta toimia polttoaineiden hintojen kuriin saamiseksi. Edustajien mukaan hintataso on nyt liian suuri Suomessa, jossa suurimmassa osassa maata ei ole toimivaa joukkoliikennettä.

– Maakunnissa moni ajaa päivittäin kymmenien kilometrien työmatkoja ja työssä käymisen kustannukset ovat nousseet rajusti polttoaineiden kallistuessa. Pelkästään viimeisen vuoden aikana dieselin hinta on noussut lähes 30 senttiä litralta, ja tästä aiheutuu paljon ajaville satojen eurojen vuosittainen lisäkustannus, Jukka Kopra toteaa tiedotteessa.

– Maassa, jossa on pitkät etäisyydet ja toimeentulo ja perheiden liikkumiskyky on oman auton varassa, liikkumisen kustannusten tulee pysyä kohtuullisina. Tämä asia on valtion vastuulla.

Kansanedustajien mukaan polttoaineiden hinnannousulla on ollut haitallinen vaikutus ammattiliikenteeseen. Yksittäisen ajoneuvoyhdistelmän vuotuiset kustannukset ovat saattaneet nousta jopa kymmeniä tuhansia euroja vuodessa dieselin hintojen nousun takia.

– Erityisesti ammattiliikenteen kilpailukyky on kärsinyt hintakehityksestä. Diesel on muissa maissa halvempaa ja ihmettelen, miksei hallitusohjelmassakin mainitun ammattidieseljärjestelmän edistämiseksi olla tehty mitään, Timo Heinonen sanoo.

Hallitusohjelman mukaan ammattidieselin käyttöönoton mahdollisuuksia tulee selvittää. Kyse on EU:n energiaverodirektiivi tarjoamasta mahdollisuudesta verottaa kevyemmin kuorma- ja linja-autoissa käytettävää dieseliä.

– Valtiovarainministeri Annika Saarikko on vähätellyt hintaongelmaa, mutta nyt polttoaineiden hintojen nousu alkaa näkyä kuljetusten, sekä ruoan tuotannon että ruoan hinnoissa, Heinonen jatkaa.

Kokoomusedustajien mukaan hallituksen tulisi muuttaa polttoaineiden verokohtelua siten, että liikkumisen kustannukset alenevat ja pysyvät kohtuullisella tasolla niin yksityisille ihmisille kuin yrityksillekin.