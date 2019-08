Britannian konservatiivien kannatus nousussa

Puolueen kannatus on ollut tasaisessa kasvussa kesäkuun jälkeen.

Tuoreen mielipidemittauksen mukaan Britannian konservatiivit säilyttäisivät valta-asemansa, vaikka maa ajautuisikin lähikuukausina ennenaikaisiin vaaleihin.

Opinium-yhtiön teettämän tutkimuksen mukaan konservatiiveja äänestäisi 31 prosenttia kansasta, työväenpuolue Labouria 28 prosenttia ja uutta Brexit-puoluetta 16 prosenttia. Liberaalidemokraattien kannatus on 13 prosenttia ja vihreiden viisi prosenttia.

Politicon keräämän gallup-keskiarvon mukaan konservatiiveja kannattaisi nyt 31 prosenttia ja työväenpuoluetta 25 prosenttia. Konservatiivien kannatus romahti kevään aikana 40 prosentista vain 20 prosenttiin, mutta on ollut tasaisessa nousussa kesäkuun puolivälin jälkeen.

Pääministeri Theresa Mayn ero vaikuttaa tuoneen takaisin puolueen menettämiä kannattajia.

Maan ajautumista ennenaikaisiin vaaleihin on pidetty mahdollisena, sillä pääministeri Boris Johnsonin johtamalla konservatiivihallituksella on vain yhden paikan enemmistö parlamentissa. Opposition työväenpuolue on ilmoittanut järjestävänsä epäluottamusäänestyksen kesätauon loputtua syyskuun alussa.

Liberaalidemokraattien entinen johtaja Sir Vince Cable väitti viime viikolla, että suuri määrä konservatiiveja olisi valmis kapinoimaan Boris Johnsonia vastaan. Cablen mukaan uusi ”hätätilahallitus” voisi korvata pääministerin ja estää Britannian sopimuksettoman EU-eron 31. lokakuuta.

