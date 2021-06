Britannia antaa 100 miljoonaa rokotetta köyhiin maihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

G7-huippukokouksessa neuvoteltin Covax-rokotusohjelman tulevaisuudesta köyhempien maiden rokottamiseksi.

Britannian pääministeri Boris Johnson on ilmoittanut G7-huippukokouksessa, että Britannia tulee seuraavan vuoden aikana lahjoittamaan yli 100 miljoonaa koronarokoteannosta köyhempiin maihin osana Covax-rokoteohjelmaa. Amerikan presidentti Joe Biden ilmoitti aiemmin viikonlopun aikana, että USA tulee lahjoittamaan Covaxille 500 miljoonaa rokoteannosta. Asiasta uutisoi BBC.

Covax-rokotusohjelma on useiden kansainvälisten järjestöiden, kuten maailman terveysjärjestö WHO:n ja YK:n lastenjärjestö Unicefin organisoima rokotusohjelma köyhien maiden rokotekattavuuden varmistamiseksi. Ohjelman tavoitteena on jakaa rokotteita 92:teen köyhään tai matalatuloiseen maahan, riskiryhmien ja terveydenhuollossa työskentelevien rokottamisen varmistamiseksi.

Ghana oli ensimmäinen Covax-rokotteita saanut maa, ja sai ensimmäisen rokote-eränsä helmikuussa. Tämän jälkeen Covax-annoksia on annettu yli 81 miljoonaa annosta ainakin Bangladeshissa, Brasiliassa, Etiopiassa ja Fijillä.

Ilmoittaessaan Britannian osallistumisesta, Boris Johnson vetosi myös muiden maiden johtajiin, sanonen toivovansa että ”muutkin maat tekisivä samanlaisia myönnytyksiä, jotta voimme yhdessä rokottaa maailman ensi vuoden loppuun mennessä”.

Covax on tähän mennessä hyväksynyt rokotteikseen AstraZenecan, Pfizerin, Janssenin, Modernan, Sinopharmin ja Sinovacin rokotteet. Tähän mennessä kuitenkin vain Pfizeria ja AstraZenecaa on käytetty. Moderna on ilmoittanut toimittavansa Covaxille 500 miljoonaa annosta alennettuun hintaan, tosin suurin osa näistä rokotteista valmistuu vasta vuonna 2022.