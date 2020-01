Ben Zyskowicz: Supon päällikön perusoikeuksia on loukattu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kehottaa Antti Pelttaria hakemaan valtiolta hyvitystä kohtaamastaan syrjinnästä.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan sisäministeriön kansliapäällikön valinnassa on loukattu suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttarin perusoikeuksia.

Ben Zyskowiczin mukaan haussa pätevin hakija, kokoomustaustainen Antti Pelttari, jätettiin valitsematta sisäministeriön kansliapäälliköksi. Sen sijaan siihen valittiiin Zyskowiczin mukaan jäsenkirjanimityksellä vihreiden entinen avustaja ja vihreiden entinen ryhmäkanslian työntekijä, nykyinen yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä.

– Mitä tähän sanoo juridiikka? Perustuslain 6§:n 2 momentin mukaan ketään ei saa syrjiä vakaumuksen tai mielipiteen johdosta. Ja yhdenvertaisuuslain mukaan 8§:n 1 momentin mukaan ketään ei saa syrjiä siis muun muassa vakaumuksen, mielipiteen tai poliittisen toiminnan johdosta, Ben Zyskowicz sanoo Verkkouutisten BenTV:ssä.

Ben Zyskowiczin mukaan perustuslaki ei kuitenkaan ole estänyt vihreitä syrjimästä Antti Pelttaria.

– Ja enpä ole huomannut, että nämä ylikireät perustuslain tulkitsijat, nämä oikeustieteilijät, olisivat nyt olleet kovasti äänessä moittimassa tätä perusoikeuksien vastaista syrjintää, johon vihreät ja samalla koko hallitus siinä mukana ovat lähteneet, kansanedustaja sanoo.

– Minulla on Antti Pelttarille neuvo. Lähde hakemaan yhdenvertaisuuslain nojalla, jota siis Kirsi Pimiä valvoo, valtiolta hyvitystä siitä, että tällä tavalla sinut on syrjäytetty ja sinua on syrjitty sinun poliittisten mielipiteidesi johdosta, hän jatkaa.

Kansanedustaja kertoo nimityspäätöksen jälkeen uskaltavansa sanoa, että ”viimeistään nyt vihreät ovat menettäneet neitsyytensä eli poliittisen viattomuutensa.”

– Mikään muu puolue ei ole vuosikausia tehnyt propagandaa ja tehnyt agitaatiota sillä, että se on muita hyveellisempi puolue ja se ei sorru poliittisiin virkanimityksiin, päinvastoin. Vihreät johtohenkilöt ja jopa jotkut puoluekokouskannanotot ovat torjuneet poliittiset virkanimitykset. No, nyt paljastui vihreiden oikea karva tässä asiassa.