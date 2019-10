Barack Obama yllätti rankalla viestillä puhdasoppisille aktivisteille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ex-presidentti varoitti ehdottomuudesta.

USA:n entinen presidentti Barack Obama käytti puheenvuoron kärjistyneestä aktivisti- ja identiteettipolitiikan kulttuurista. Oheisella videolla Obamaa haastateltiin hänen nimikkosäätiönsä tilaisuudessa Chicagossa.

– Tämä puhdasoppisuuden idea, ja ettet koskaan tee kompromisseja, ja olet aina poliittisesti valveilla (”woke”, herännyt) ja kaikki se – sinun pitäisi päästä siitä nopeasti eroon, Barack Obama kehotti monet yllättäen.

– Maailma on sotkuinen, on moniselitteisyyttä. Ihmisillä jotka tekevät todella hyviä asioita on vikansa. Ihmiset joita vastaan taistelette saattavat rakastaa lapsiaan… ja, tiedättekö, heillä saattaa olla tiettyä yhteistä kanssanne.

Obama sanoi näkevänsä vaarana nuorissa ihmisissä erityisesti yliopistokampuksilla, että he ajattelevat ”minun tapani saada aikaan muutos on olla mahdollisimman tuomitseva toisia ihmisiä kohtaan. Ja se riittää”.

– Kuten että ’jos twiittaan tai hashtagaan miten et tehnyt jotain oikein, tai käytit väärää sanaa tai verbiä, voin istua ja tuntea oloni hyväksi, sillä, näettekös miten valveilla olin. Sain sinut kiinni. Päästäkää minut televisioon. Katsokaa showtani. Katsokaa lähes täysikasvuista’, Tiedättekö, se ei ole aktivismia. Se ei tuo muutosta, Obama varoitti.

– Jos ainoa mitä teette on kivien heittäminen, ette todennäköisesti pääse kovin pitkälle. Se on helppoa.