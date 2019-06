Attendo antoi tulosvaroituksen

Yhtiön mukaan ongelmia on tullut henkilöstön rekrytoimisessa ja odotettua pienemmästä kysynnästä.

Hoivayhtiö Attendo on antanut tulosvaroituksen huhti–kesäkuun tulokseen liittyen. Yhtiön mukaan tulos tulee olemaan huomattavasti aiemmin arvioitua heikompi johtuen pääasiassa siitä, että uusien asukaspaikkojen myynti on kehittynyt Suomessa odotettua heikommin.

Yhtiö myöntää, että sen kasvustrategia Suomessa on ollut liian aggressiivinen. Viimeisen vuosikymmenen aikana Attendo on perustanut yli 10 000 uutta asukaspaikkaa Suomessa. Yhtiön mukaan laajentumisvauhti on ollut ”haastava suomalaiselle organisaatiolle” ja aiheuttanut suuria kielteisiä vaikutuksia tulokseen.

– On suuri pettymys, että meidän on uudelleen säädettävä ennusteitamme. Analyysi- ja ennustuskykymme Suomessa on ollut selvästi epätyydyttävä, ja on selvää, että kasvustrategiamme Suomessa on ollut liian aggressiivinen. Yhdistettynä ennakoitua alhaisempaan myynnin kasvuun ja Suomen hoiva-alan yleiseen tilanteeseen, laajentumisella on suuri vaikutus Attendon kannattavuuteen, Attendon toimitusjohtaja Martin Tivéus kertoo yhtiön tiedotteessa.

Yhtiö kertoo, että sillä on ollut ongelmia saada rekrytoitua henkilöstöä uusiin yksiköihin, mikä vaikuttaa kykyyn vastaanottaa uusia asukkaita, sekä osittain odotettua pienemmästä asukaspaikkojen kysynnästä joissakin kunnissa.

Koko konsernin liikevoitto on noin 120 miljoonaa Ruotsin kruunua vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä.

– Attendo uskoo edelleen, että Suomen hoivamarkkinat ovat erittäin houkuttelevat huolimatta tämänhetkisestä kannattavuuden heikkenemisestä. Tarpeet yhtiön palveluille ovat yhtä suuret kuin aiemmin, ja Suomen kunnat näkevät edelleen suuria etuja yhteistyöstä yksityisten palveluntuottajien kanssa, tiedotteessa todetaan.