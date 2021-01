Arvio USA:sta: Epidemia kuihtuu huhtikuun jälkeen

Laajamittaisten koronavirusrokotusten arvioidaan tukahduttavan Yhdysvaltain epidemian viimeistään kesään mennessä.

Columbian yliopiston mallinnuksen mukaan infektioiden todellinen määrä on huomattavasti ilmoitettua korkeampi. Päivittäisiä tartuntoja on tällä hetkellä noin 800 000 kappaletta, ja yli 105 miljoonan amerikkalaisen arvioidaan sairastuneen viimeisen vuoden aikana.

Uusien infektioiden määrän ennustetaan kääntyvän jyrkkään laskuun helmi–maaliskuun aikana. Huhtikuussa tapauksia olisi ehkä alle kymmenesosa nykyisestä ja kesään mennessä lähes nolla.

New York Times -lehden haastattelemat tutkijat varoittavat, ettei rajoitustoimia kannata purkaa liian aikaisin rokotuksista huolimatta. Jos niistä luovuttaisiin jo helmikuussa, voisi tartuntoihin tulla noin 29 miljoonan tapauksen lisäys ennen epidemian tyrehtymistä.

Yhdysvalloissa osavaltiokohtaiset erot ovat olleet rajuja. Columbian yliopiston epidemiologi Jeffrey Shaman arvioi, että Pohjois-Dakotan osavaltiossa 60 prosenttia väestöstä on jo sairastunut koronavirukseen pandemian aikana.

Epidemia olisi näin ollen kuihtumassa tietyissä osissa maata jo ilman rokotteiden vaikutusta. Toisaalta esimerkiksi Vermontin osavaltiossa tartunnan on saanut arviolta vain kymmenen prosenttia väestöstä.

New estimates suggest the vaccine rollout is no match for the severity of the U.S. outbreak, and stricter social distancing measures will also be needed to reduce infections. https://t.co/WLmjlBB6tV

— The New York Times (@nytimes) January 24, 2021