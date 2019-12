Antti Rinne IS:lle: Väärän totuuden puhuminen vaarallista

– Ihmisten mollaaminen ja mustamaalaaminen on ollut esillä. Valehtelu ja ihmisten päälle väärän totuuden puhuminen on vaarallinen asia demokratian kannalta, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne arvioi.

Ilta-Sanomille Presidentinlinnassa antamassaan haastattelussa Rinne kertoi olevansa huolissaan eurooppalaisesta ja globaalista kehityksestä. Rinteen mukaan ”eikä Suomi ole siinä mikään irrallinen saareke. Poliittinen väkivalta voi olla totta ja henkinen väkivalta on jo”.

– Minulla on koko ajan yksi tai kaksi poliisia ympärillä. Se kertoo, että meidän yhteiskunnassa on vihapuheen takia riskejä, joita demokratiassa ei pitäisi olla, Rinne sanoi IS:lle.

– Monen poliitikon olisi syytä mennä peilin eteen ja miettiä, miten suomalaisessa yhteiskunnassa puhutaan.

Rinteen mukaan sosiaalisessa mediassa huutelulla on jo osin onnistuttu vaientamaan eri mieltä olevat. Hänen mukaansa Suomea on pidetty vakaana valtiona, mutta vaarana on myös päinvastainen kehitys.