Antti Häkkänen: Maanpuolustuskyvyllä ei leikitellä

Kokoomusministerin mukaan hävittäjähankinnan periaate on tehtävä täysin selväksi kaikille myös ulkomailla.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja oikeusministeri Antti Häkkänen ihmettelee tiedotteessaan vihreiden puheenjohtaja Pekka Haaviston puheita ilmastopolitiikan sotkemisesta hävittäjäratkaisuun.

– Ilmastonsuojelu on tärkeä asia, mutta maamme turvallisuuden perusratkaisut pitää tehdä vain ja ainoastaan suomalaisten turvallisuus edellä. On tehtävä kaikille niin Suomessa kuin myös ulkomailla täysin selväksi, että Suomen hävittäjähankinta tehdään Hornetien suorituskyky täysimääräisesti korvaavalla tavalla, Antti Häkkänen toteaa.

– Tällaisessa kansainvälisessä tilanteessa pitäisi muistaa, että uskottava kansallinen puolustus on ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruspilari.

Hänen mukaansa maanpuolustuksen perusratkaisuissa pitää olla tinkimätön.

– Kokoomus ei hyväksy mitään heittoja tai vihjailuja sellaiseen suuntaan, että Suomi tekisi kompromisseja suorituskyvyn korvaamisessa. Emme tee. Maanpuolustuskyvyn kanssa ei leikitellä, Häkkänen sanoo.

Häkkäsen mukaan monitoimihävittäjien hankinnassa ei ole kyse muutaman lentokoneen ostamisesta, vaan ”lentävästä huipputeknologia-alustasta, joka on keskeinen osa alueellisen koskemattomuutemme ja puolustuskykymme turvaamista niin maalla, merellä kuin ilmassa”.

– Suomen turvallisuusympäristö on heikentynyt ja Euroopassa on myrskytuulia liikkeellä. Ulko- ja turvallisuuspolitikassa vaaditaan nyt erityistä viisautta. Tällaisena aikana on vihreiltä vakava virhe leikitellä maanpuolustuksen perusratkaisulla.