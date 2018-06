Anna-Maja Henriksson on huolestunut eduskunnan tilanteesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

RKP:n puheenjohtajan mukaan on ollut murheellista seurata viimeisimpiä käänteitä kiistassa sote-uudistuksen käsittelyaikataulusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokous päättyi torstaina ilmiriitaan. RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson kehottaa malttiin.

− On ollut murheellista seurata viimeisimpiä käänteitä eduskunnassa syntyneessä kiistassa, joka koskee sote-uudistuksen käsittelyaikataulua sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Nyt tulisi rauhoittua ja palata rakentavaan keskustelukulttuuriin, Henriksson painottaa tiedotteessaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on hänen mielestään saatava tarvitsemansa aika kuullakseen asiantuntijoita hallituksen antaman vastineen johdosta.

– Suomessa kaikki tietävät, että heinä- ja elokuu ovat lomakuukausia. Professoreilla ja muilla kuultavilla asiantuntijoilla on luonnollisesti myös oikeus lomaan. Ja sen jälkeen he tarvitsevat aikaa lausuntonsa valmisteluun.

Henrikssonin mukaa helposti tulee tunne, että Suomi on jonkinlaisessa poikkeustilassa.

– Näin ei tietenkään ole. On täysin luonnollista, että eduskunnassa on istuntotauko kesällä. Eduskunnan jos minkä pitää noudattaa työaikalakia ja vuosilomalakia sekä pitää huolta työtekijöiden hyvinvoinnista. Näissä asioissa ei ole varaa tinkiä, hän huomauttaa.

Maailma ei Henrikssonin mukaan kaadu, vaikka sosiaali- ja terveysvaliokunta ei saisi mietintöään valmiiksi elokuussa.

− Pääministeri on lausunut, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pitäisi valmistua heinäkuussa tai muuten maakuntien perustaminen siirtyy vuodella eteenpäin. Valitettavasti vaikuttaa siltä, että tämä on vaikuttanut tilanteeseen niin, että kansanedustajat kokevat painostusta hallituksen suunnalta. Tämä on hyvin valitettavaa, Henriksson toteaa.