Alpo Rusi: Venäjän konsulaatti on tiedusteluasema

Ahvenanmaan turvallisuuspoliittinen asema herättää keskustelua.

Entinen suurlähettiläs, kansainvälisen politiikan professori Alpo Rusi kuvailee Venäjän Maarianhaminassa sijaitsevaa konsulaattia ”tiedusteluasemaksi”, jonka toimintaa Suomi pystyy seuraamaan.

Keskustelua myös aikaisemmin herättäneen Venäjän konsulaatin historia demilitarisoidulla Ahvenanmaalla juontaa juurensa vuoteen 1940. Saarten turvallisuuspoliittinen asema on viime aikoina jälleen ajankohtaistunut Venäjän koventuneen retoriikan ja toimien myötä. Ruotsi on tällä viikolla lisännyt valmiuttaan ja puolustusvoimien toimintaa strategisesti keskeisellä Gotlannin saarella. Toimet on kytketty Venäjän laivaston lisääntyneisiin liikkeisiin Itämerellä.

Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist vertasi Sveriges Radion haastattelussa lauantaina Gotlannin strategista asemaa juuri Ahvenanmaahan.

– Venäjän konsulaatti Ahvenanmaalla tuskin on ”konsulaatti” vaan tiedusteluasema. Varmasti meillä on kyky seurata sen toimintaa. On muistettava että asema perustuu marraskuussa 1940 tehtyyn S-NL-sopimukseen. Tosin kuten (J. K.) Paasikivi antoi ymmärtää, se tehtiin Nl:n pyssy ohimollamme, Rusi kirjoitti Twitterissä lauantaina.

Rusi kommentoi viestillään kenraalimajuri evp, puolustusvoimien tiedustelupäällikkönä vuosina 2019-2020 toimineen Pekka Toverin Ahvenanmaata ja Gotlantia käsittelevää ketjua.

– Ahvenanmaa tuntuu montaa mietityttävän. Eiköhän se paras puolustus ole toimiva tiedustelujärjestelmä sekä meri- ja ilmavoimien korkea valmius, jolla mahdolliset joukkoja siirtävät alukset ja lentokoneet voidaan torjua jo ennen saarille pääsyä, Toveri kirjoittaa.

– Jos puolustus on satamassa olevien muutaman jalaväkimiehen varassa, on se heikoilla. Toki sanomaa valmiudesta tuolla levitetään, mutta ei sillä suurta puolustuksellista merkitystä ole.

