Alkoholin tuonti Virosta kääntynyt kasvuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaiset toivat Virosta toukokuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana yhteensä 29 miljoonaa litraa alkoholijuomia.

Se on noin miljoona litraa enemmän kuin vuotta aiemmin. Olutta tuotiin 12,5 miljoonaa litraa ja long drink -juomia 6,4 miljoonaa litraa.

Oluen tuonti Virosta väheni vuoden takaiseen verrattuna enää hieman ja alkuvuoden 2019 aikana tuonti näyttää kääntyneen kasvuun. Helmi-huhtikuussa olutta tuotiin Viron-matkoilta jopa 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavan ajanjakson aikana.

Myös siiderin ja long drink -juomien tuonti näyttää kääntyneen kasvuun, sillä siideriä tuotiin toukokuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana yli 20 prosenttia enemmän ja long drink -juomia lähes 20 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Viinien ja liköörien tuonti sen sijaan näyttää vähentyneen vuoden takaisesta, kun taas väkevien tuonti on pysynyt samalla tasolla. Lähes neljännes Suomeen tuotavasta absoluuttisesta alkoholista tuodaan viinien tai liköörien muodossa ja noin 38 prosenttia väkevissä alkoholijuomissa.

Absoluuttiseksi alkoholiksi muutettuna alkoholijuomia tuotiin 2,71 miljoonaa litraa, mikä on käytännössä saman verran kuin vuotta aiemmin.

Alkoholituonti aiempaa harvempien käsissä

Alkoholin matkustajatuonnissa on viitteitä polarisoitumisesta suurtuojiin ja niihin, jotka eivät tuoneet juomia lainkaan. Kun kaksi vuotta sitten vain runsas viidennes matkailijoista kertoi, että he eivät tuoneet alkoholijuomia matkaltaan, nyt heidän osuutensa on noussut jo kolmasosaan kaikista matkailijoista.

Toisaalta yli sata litraa alkoholia tuoneiden merkitys näyttää kasvaneen. Suurtuojat käyvät keskimäärin viisi kertaa vuodessa Virossa ja tuovat noin 38 prosenttia kaikesta suomalaisten Viron-matkoilta tuomasta alkoholista.

Toukokuun 2018 ja huhtikuun 2019 välisenä aikana yli yhdeksän prosenttia Virossa käyneistä matkailijoista oli hakenut alkoholijuomat Latviasta. Sieltä hankittiin neljännes kaikista Suomeen tuoduista alkoholijuomista. Alkoholin suurtuojista eli yli sata litraa alkoholijuomia tuoneista matkailijoista 37 prosenttia kertoi hakeneensa juomat Viron ulkopuolelta.

Tulokset selviävät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n vuodesta 2014 lähtien toteuttamasta haastattelututkimuksesta, jossa haastatellaan vuosittain noin 2000 Viron ja Suomen välisillä laivoilla matkustavaa suomalaista. Tutkimusaineistoa voidaan pitää edustavana otoksena kolmen suurimman laivayhtiön laivoilla vuoden aikana Virosta Suomeen matkustaneista suomalaisista.

Tutkimuksen ovat tilanneet Palvelualojen ammattiliitto PAM, Panimo- ja virvoitusjuoma- teollisuusliitto, Päivittäistavarakauppa ry PTY, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ja Suomen alkoholijuomakauppayhdistys SAJK.