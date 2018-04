Alkoholin haitat saa jo riskirajoja vähemmällä käytöllä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Alkoholin käytön riskirajat vaihtelevat maasta toiseen, mutta yksi piirre yhdistää – rajat ovat liian korkeat.

Tuoreen selvityksen perusteella viikkoraja kulkee suurin piirtein kahdeksassa alkoholiannoksessa, kun esimerkiksi Suomessa korkean riskin rajana pidetään naisilla 12–16 ja miehillä 23–24 alkoholiannosta viikossa. Yksi alkoholiannos vastaa pientä olutpulloa tai -tölkkiä tai 12 cl viiniä.

Tulokset perustuvat mittavaan 83 tutkimuksen ja 600 000 alkoholia käyttävän aikuisen tietojen analyysiin. Kun tiedot yhdistettiin ja analysoitiin, riski menehtyä tutkimusten seurantojen aikana suureni tasaisesti alkoholin käytön lisääntyessä, mutta pienimmillään riski oli alle kahdeksan alkoholiannoksen viikkokulutuksella.

Poikkeuksen muodostivat sydäninfarktit, joiden riski pieneni alkoholin käytön kasvaessa.

Vastaavanlaista riskirajaa ei näkynyt analyysissa, jossa tarkasteltiin aivoverenkiertohäiriöitä, sepelvaltimotautia, sydämen vajaatoimintaa, kohtalokasta verenpainetautia ja aortan aneurysmia. Niiden riski suureni jo vähäisellä alkoholin kulutuksella.

Verrattuna korkeintaan kahdeksan alkoholiannosta viikossa juovaan 8–16 alkoholiannosta viikossa juovan eliniänodote oli nelikymppisenä puoli vuotta lyhempi ja 16–29 annosta juovan 1–2 vuotta pienempi. Tätä enemmän juovien eliniänodote oli puolestaan 4–5 vuotta alhaisempi.

Tulokset viittaavat merkittävien terveyshaittojen kehittyvän jo nykyisiä riskirajoja vähäisemmällä kulutuksella, ja tämän vuoksi rajoja kannattaisi todennäköisesti laskea. Tällä hetkellä monissa maissa – Suomi mukaan lukien – alkoholia käytetään tosin selvästi enemmän kuin suositellaan, joten nykyistenkin riskirajojen saavuttamisessa olisi tehtävää.

Suomessa korkean riskin tasoksi on arvioitu naisilla 12–16 ja miehillä 23–24 alkoholiannosta viikossa. Tätä pidetään tasona, jonka jälkeen terveydenhuollon tulisi viimeistään puuttua asiaan. Vaihtoehtoisesti riskirajana voi pitää myös miehillä vähintään 3 ja naisilla 2 alkoholiannosta säännöllisesti päivittäin tai miehillä 7 ja naisilla 5 annosta kerralla toistuvasti viikoittain.

Alkoholinkulutus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta runsas humalajuominen on meillä suuri ongelma. Viimeisen kymmenen vuoden aikana alkoholin kokonaiskulutus on pysynyt melko tasaisena ja jopa hieman vähentynyt.

Tulokset julkaistiin Lancet-lehdessä ja niistä kertoi Uutispalvelu Duodecim.