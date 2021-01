Aleksei Navalnyi: Donald Trumpin Twitter-esto on iso virhe

Myrkytysyrityksestä toipuva venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi pitää presidentti Donald Trumpin Twitter-tilin sulkemista vaarallisena ennakkotapauksena.

Twitter ilmoitti lauantaina Suomen aikaa sulkeneensa pysyvästi Yhdysvaltain väistyvän presidentin henkilökohtaisen käyttäjätilin. Yhtiö perusteli ratkaisuaan Trumpin toistuvilla sääntörikkomuksilla ja väkivaltaisuuksiin yllyttämisen uhalla.

– Katson, että Donald Trumpin sulkeminen Twitteristä on ei-hyväksyttävä sensuuritoimi, Navalnyi kirjoittaa omalla Twitter-tilillään.

Hän sanoo pitävänsä selvänä, että Trump on virkakautensa aikana käyttänyt vastuuttomia puheenvuoroja. Niistä tämä on hänen mukaansa joutunut maksamaan hävitessään marraskuiset presidentinvaalit demokraattiehdokas Joe Bidenille.

– Vaalit ovat suoraviivainen ja kilpailullinen prosessi. Voit osallistua niihin, voit valittaa tuloksista, miljoonat ihmiset seuraavat niitä. Sulkeminen Twitteristä on sellaisten ihmisten päätös, joita emme tunne, sellaista menettelyä noudattaen, josta emme tiedä, Navalnyi toteaa.

Trumpin tilin sulkemisen hän uskoo perustuneen tunteisiin ja henkilökohtaisiin poliittisiin mieltymyksiin.

– Älkää sanoko minulle, että hänet suljettiin Twitter-sääntöjen rikkomisen perusteella. Minä saan täällä tappouhkauksia joka päivä vuodesta toiseen, eikä Twitter estä sen vuoksi ketään (ei niin, että sellaista pyytäisin).

Navalnyi sanoo Twitterin, Facebookin ja Instagramin toimineen alustana presidentti Vladimir Putinia tukevalle ”trollitehtaalle” ja vastaaville toimijoille muissa autoritaarisissa maissa.

– Niiden ihmisten joukossa, joilla on Twitter-tili, on kylmäverisiä murhaajia (Putin tai [Venezuelan presidentti Nicolás] Maduro) sekä valehtelijoita ja varkaita (Medvedev), hän tykittää.

– Covid-19:n kiistäjät ovat vapaasti olemassa ja viestivät Twitterissä. Heidän sanansa ovat maksaneet tuhansia henkiä. Trump oli kuitenkin se, joka suljettiin ulos julkisesti ja näyttävästi. Tällainen valikoivuus osoittaa sen olleen sensuuritoimi. – Twitter on toki yksityinen yritys, mutta Venäjällä ja Kiinassa olemme nähneet useita esimerkkejä siitä, miten tällaisista yksityisistä yrityksistä tulee valtion parhaita ystäviä ja sensuurin juoksupoikia, hän toteaa.

Trumpin sulkeminen Twitteristä tarjoaa Navalnyin mukaan verukkeita sananvapauden vihollisille kaikkialla maailmassa – myös Venäjällä.

– Joka kerta, kun heidän on vaiennettava joku, he tulevat sanomaan: ”Tämä on vain yleinen käytäntö – jopa Trumpkin estettiin Twitterissä”.

1. I think that the ban of Donald Trump on Twitter is an unacceptable act of censorship (THREAD)

— Alexey Navalny (@navalny) January 9, 2021