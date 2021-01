AL: Tunneliin uusi nopeusvalvonta – ”riski jäädä kiinni on melkoinen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tampereen Rantatunnelin kaikissa kameratolpissa on tutkatekniikalla toimivat kamerat.

Tampereen Rantaväylän tunnelissa on otettu käyttöön nopeusvalvontakamerat. Aamulehden mukaan neljä kameratolppaa on sijoitettu tunnelin sisäänajojen lähelle, ja niissä kaikissa on kamerat. Kamerat ovat päällä koko ajan.

Tutkatekniikalla toimivat kamerat mittaavat nopeuksia kaikilta kaistoilta. Niiden kuvan laatu on niin hyvä, että se mahdollistaisi myös turvavyön- ja puhelimenkäytön valvonnan. Toistaiseksi valvotaan kuitenkin vain nopeuksia.

Jokaista tunnelissa ajavaa ei kuvata, vaan kamera ottaa kuvan vain ylinopeutta ajavasta autosta.

– Jos ylinopeutta ajaa, niin riski jäädä kiinni on melkoinen. Nopeusrajoitus on se, mikä merkissä sanotaan ja sitä pitää noudattaa, sanoo poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta AL:lle.

Poliisin liikenneturvakeskuksen johtaja Dennis Pasterstein toivoo, että Rantatunnelista tulisi mahdollisimman vähän poliisin asiakkaita.

– Tunnelionnettomuudet ovat vaarallisia ja viranomaisille haasteellisia hoitaa. Noudattamalla nopeusrajoituksia parannat liikenneturvallisuutta ja säästät lompakkoasi, Pasterstein kirjoittaa Twitterissä.

Tampereen Rantatunneli on 2,3 kilometrin pituudellaan Suomen pisin maantietunneli. Se avattiin liikenteelle marraskuussa 2016.

