AL: Tällä polttoaineella voi ajaa noin 1,6 euron litrahinnalla

E85-bioetanoli nostaa kulutusta, mutta hintaetua jää silti 10-15 prosenttia.

Polttoainemarkkinoilla on vielä toistaiseksi vähän huomiota saanut etanolivaihtoehto, kertoo Aamulehti.

Kyseinen E85-polttoaine valmistetaan jätteistä ja sen hiilidioksidipäästöt ovat jopa 80 prosenttia vähäisempiä yleisimmin käytettyihin bensiineihin verrattuna. Lisäksi etanolivaihtoehto on edullisempaa kuin esimerkiksi 95-bensiini.

Etanolipolttoaine nostaa kulutusta noin 30 prosenttia, mutta hintaetua jää silti 10–15 prosenttia. Keskimääräiseksi litrahinnaksi kerrotaan 1,6 euroa. Tampereella bioetanolia on myyty viime päivinä noin 1,40 euron litrahinnalla, joten vertailukelpoinen hinta on 1,82 euroa. Etanoliala kehottaa vertaamaan hintaa suorituskykyisemmille autoille tarkoitettuun 98E-bensiiniin, jonka litrahinta on lähellä kahta euroa.

Tampereen Pirkkalassa toimiva Stepone Tech Oy valmistaa Eflexfuel-päivityssarjoja, joiden avulla bensa-autot saa toimimaan kotimaisella E85-polttoaineella. Etanolivaihtoehtoa myydään ainakin ABC- ja St1-ketjuissa. Stepone Tech Oy:n maajohtaja Vesa Vaineen mukaan bioetanolin käyttö on yhtä ympäristöystävällistä tai jopa puhtaampaa kuin nopeassa kasvussa oleva sähköautoilu.

– Suurin murhe on, että kuluttajat eivät yksinkertaisesti vieläkään tiedä etanolivaihtoehdosta, Vaine toteaa AL:lle.

Nyt etanolille päivityskelpoisia bensiiniautoja ja muita moottoreita on Suomessa lähes kaksi miljoonaa. Päivitys on mahdollista tehdä myös bensiini- ja kaasuhybridiautoihin noin 600 euron hintaan, ja etanolikonversioon myönnetään 200 euron tuki yli 12-vuotiaille autoille. Tuen saamiseksi nuorempiin autoihin vaaditaan muutoskatsastus, joka maksaa tuhansia euroja.

Maailmalla vastaavia autoja on liikkeellä kolminkertainen määrä. Esimerkiksi Ranskassa valtio tukee etanolikäyttöä ja -autoilua määrätietoisesti. Etanolikäytön tarpeen ei uskota katoavan lähitulevaisuudessa.

– Nykyisillä bensiiniautoilla ajetaan pitkälle 2030-luvulle tai kauemmaksikin. E85-polttoaine on niille pitkällä aikavälillä edullinen vaihtoehto, Vesa Vaine näkee.

VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko epäilee, että kotimaisen bioetanolin kuten biokaasunkin ilmastohyödyt voivat jäädä marginaalisiksi. Syy on henkilöautojen ja autoteollisuuden EU-sääntelyssä, sillä siihen eivät liity lainkaan autojen polttoaineet ja niiden tuotantoketjut.

Lisäksi Suomen ilmastossa ongelmia tuottavat etanolivaihtoehdon huono kylmäkäynnistyskyky ja kylmäkäynnistyksen jälkeen syntyvät, mahdollisesti haitalliset asetaldehydipäästöt. Etanoliautoille suositellaankin kylmänä vuodenaikana esilämmitystä sekä vähintään 10 prosentin bensiinimäärää jokaisessa tankillisessa.