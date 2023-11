YTK:n mukaan työttömyys koholla talousveturialueilla

Työttömyys on noussut vuodentakaisesta etenkin niissä maakunnissa, jotka ovat olleet talouden menestyjiä, kertoo

YTK Työttömyyskassa. Sen jäsenistön työttömyys oli lokakuussa 6,0 prosenttia. Työttömyydessä ei tapahtunut mainittavaa muutosta, sillä syyskuussa se oli 6,1 prosenttia.

Suomen suurimman työttömyyskassan jäsenten työttömyys on 0,9 prosenttiyksikköä korkeammalla kuin vuosi sitten. Työttömyyttä nostavat etenkin rakennusalan huono tilanne sekä teollisuuden tilauskannan hiljentyminen.

– Positiivista on se, ettei työttömyys viime kuussa kohonnut, mutta mieluummin toki olisimme vuodentakaisissa luvuissa. Talouskehitys ei kuitenkaan anna sille eväitä, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

YTK maksoi lokakuussa työttömyyspäivärahaa yhteensä 54,6 miljoonaa euroa. Summa nousi vuodentakaisesta selvästi. Lokakuussa 2022 YTK maksoi päivärahoja 42,9 miljoonaa euroa.

Lokakuussa maksetuista päivärahoista 93,8 prosenttia oli jatkohakemukseen tai soviteltavaan päivärahaan perustuvia ja 6,2 prosenttia ensihakemukseen perustuvia eli alkavan työttömyyden vuoksi maksettuja.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla selkein ero viimevuotiseen

YTK:n työttömyysastetta nostaa se, että työttömyys on koholla kolmessa väkirikkaassa maakunnassa, joissa myös taotaan suuri osa Suomen bruttokansantuotteesta.

Uudellamaalla työttömyys on nyt yhden prosenttiyksikön korkeampi kuin lokakuussa 2022, Pirkanmaalla 1,2 prosenttiyksikköä ja Pohjois-Pohjamaalla peräti 1,6 prosenttiyksikköä. Luvut ovat isoja, sillä ne tarkoittavat parinkymmenen prosentin muutosta maakuntien työttömyysasteissa.

Verrokkimaakunta Varsinais-Suomessa työttömyys on kohonnut samassa ajassa huomattavasti vähemmän, vain 0,4 prosenttiyksikköä.

– Työttömyys on noussut vuodentakaisesta etenkin niissä maakunnissa, jotka ovat olleet talouden menestyjiä. Poikkeuksia ovat Pohjanmaa ja Ahvenanmaa. Pohjanmaalla työttömyysaste on vuodessa noussut vain 0,3 prosenttiyksikköä ja Ahvenanmaalla työttömyysaste on laskenut viime vuodesta 0,4 prosenttiyksikköä, Hänninen kertoo.