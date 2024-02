YTK-kassa: Työttömyys kasvoi nopeimmin sitten koronakevään

YTK:n työttömyysaste oli tammikuussa 8,4 prosenttia. Työttömyys nousi joulukuusta 1,8 prosenttiyksikköä. Muutosta joulukuusta oli lähes 28 prosenttia. Kasvu on nopein sitten vuoden 2020, jolloin koronapandemia nosti työttömyyttä ennätyksellisen nopeasti.

YTK:n jäsenten työttömyysaste kohosi nyt ensimmäistä kertaa yli kahdeksan prosentin sitten maaliskuun 2022.

YTK:lle saapui tammikuussa 69 855 päivärahahakemusta, mikä oli seitsemän prosenttia YTK:n omaa ennustetta enemmän.

– Ennusteemme oli oikeansuuntainen, mutta liian maltillinen. Tammikuussa saapui hyvin paljon päivärahahakemuksia. Myös lomautuksia on nyt paljon. Mukana on toki normaalia talvista kausivaihtelua, mutta työttömyyden kasvu ylittää sen, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Helsingissä kasvu jäi maltillisemmaksi

Työttömyys kohosi tammikuussa kaikissa suurissa kaupungeissa. Nopeinta nousu oli Oulussa (+2.2 prosenttiyksikköä), Turussa (+2,1) sekä Tampereella (+1,9). Helsingissä ja Espoossa nousu jäi maltillisemmaksi, 1,3 prosenttiyksikköön.

Alle sadan tuhannen asukkaan kaupungeista työttömyys kohosi nopeimmin Kouvolassa, jossa työttömyys kasvoi tammikuussa 2,8 prosenttiyksikköä.

Työttömyys pysyy korkealla helmikuussa

Helmikuun alkupuolella YTK Työttömyyskassalle on saapunut myös vilkkaasti hakemuksia. 1.–12.2. välisellä ajalle hakemuksia saapui 26 041 kappaletta. Tämä on 26 prosenttia enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten.

Alkavia työttömyyshakemuksia näyttäisi kuitenkin tulevan helmikuussa vähemmän kuin tammikuussa.

– Vuoden 2023 helmikuun tasosta on tultu tänä vuonna korkealle. Kuitenkin alkavia hakemuksia on onneksi tammikuuta vähemmän, mutta mahdollista työttömyyden laskua on liian aikaista ennustaa, vaikka keväisin tilanne usein koheneekin, Hänninen kertoo.

YTK:ssa on 530 000 jäsentä, joka vastaa yli 20 prosenttia Suomen palkansaajista.