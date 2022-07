Yritykset pakotetaan mukaan sotatalouteen – Kremlistä uusi lakiesitys

Venäjän hallitus valmistelee lakia, jonka mukaan kaikki yritykset voidaan määrätä valmistamaan sodassa tarvittavia tuotteita ja tarvikkeita.

Asiasta kertoo Venäjän politiikan asiantuntija ja Venäjään keskittyvän Riddle-verkkomedian julkaisupäällikkö Anton Barbashin.

Lännen asettamat pakotteet ja länsiyritysten poistuminen markkinoilta ovat ajaneet Venäjän talouden ahtaalle. Myös hyökkäyssota Ukrainassa vaatii valtavasti resursseja.

Basbarshin mukaan lakiesitys on käytännössä Kremlin tunnustus siitä, että Venäjän talous on pahoissa ongelmissa pakotteiden ja sodan takia. Resursseja ei ole riittävästi, joten yritykset valjastetaan sotatalouteen ilman julkilausuttua sodanjulistusta.

– Tämä on selkeä osoitus siitä, mihin Venäjän valtio on menossa – neuvostotyyppinen komentotalous otetaan uudelleen käyttöön vapaiden markkinoiden elementeillä.

Russian government wants to introduce a law that would allow to make any business in Russia do literally whatever is demanded of them for the need of the war. Any hours, any price, any volume. https://t.co/i6jnNsGK0j

1/3

— Anton Barbashin (@ABarbashin) July 1, 2022