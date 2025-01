Yritykset kiinnostuivat unista: Näin moni näkee mainoksia nukkuessaan

Amerikkalaisten arvioidaan altistuvan päivittäin jopa 4 000:lle mainokselle. Unta on yleensä pidetty jatkuvan brändiviestinnän ainoana turvapaikkana, mutta näin ei asia näytä enää olevan.

Markkinoijien yhdistys American Marketin Associationin vuonna 2021 tekemän tutkimuksen mukaan 77 prosenttia kyselyyn vastanneista 400 yrityksestä ilmoitti aikovansa kokeilla niin sanottua unimainontaa vuoteen 2025 mennessä. Tämä tarkoittaa mainontaa, joka nimenomaan on tehty sellaiseksi, että sille altistuneet myös näkevät unia niissä mainostetuista tuotteista.

Digitaaliseen markkinointiin keskittyvän The Media Image -toimiston tekemä uusi kysely antaa osviittaa siitä, että unet eivät ole enää turvassa mainoksilta.

Nuorille amerikkalaisille suunnatusta kyselystä käy ilmi, että 54 prosenttia 18–35-vuotiaista nuorista on jossain vaiheessa nähnyt unta, johon he uskovat saaneen vaikutteita mainoksesta tai joka on sisältänyt mainoksen kaltaista sisältöä.

Heistä 61 prosenttia on kokenut sellaisia viimeisen vuoden aikana, ja 38 prosenttia näkee mainosunia kerran kuukaudessa tai useammin.

Yli kolmannes myös sanoi, että mainossisällön näkeminen unessa rohkaisi heitä ostopäätökseen.

Kyselyn mukaan yleisimmin unia nähdään brändeistä, kuten Coca-Cola, Apple ja McDonald’s.

Kyselyn suoritti Survey Monkey ja siihen osallistui 1 101 amerikkalaista vastaajaa, jotka olivat iältään 18–35-vuotiaita.