Yrittävätkö Venezuelan öljytankkerit kulkea saarron läpi?

Ainakin 16 Yhdysvaltain pakotteiden kohteeksi joutunutta öljytankkeria näyttää yrittäneen kiertää Yhdysvaltojen suurta merisaartoa Venezuelan energianviennille kahden viime päivän aikana osittain peittelemällä todelliset sijaintinsa tai sammuttamalla lähetyssignaalinsa, kertoo New York Times.

Aiemmin alukset näkyivät Venezuelan satamissa otetuissa satelliittikuvissa, mutta lauantaihin mennessä ne olivat kaikki kadonneet uudemmista kuvista. Ainakin neljä aluksista vaikuttaa väärentävän jakamaansa sijaintitietoa. Muut 12 eivät lähetä signaaleja, eikä niitä ole paikannettu uusissa kuvissa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump asetti yksipuolisesti ”täydellisen saarron” pakotteiden kohteena oleville venezuelalaisille öljytankkereille joulukuun puolivälissä. Sunnuntaina, sen jälkeen kun Yhdysvallat oli hakenut pois Venezuelaa johtaneen Nicolas Maduron, sanoi Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio, että saarto halvaannuttaa onnistuneesti hallinnon kyvyn tuottaa tuloja. Saarto ei koske amerikkalaisen Chevron-yhtiön Yhdysvaltain Meksikonlahden rannikolle toimittamaa öljyä.

Tiettävästi kaikki nyt ”kadonneet” 16 alusta ovat Yhdysvaltojen pakotteiden alaisia, mutta ei ole tiedossa, ovatko alukset lähteneet Venezuelasta Yhdysvaltojen pakotteiden vastaisesti. Pienempi joukko pakotteiden alaisia laivoja on myös lähtenyt Venezuelasta ilman rahtia. New York Timesin nimettömien lähteiden mukaan ainakin neljä sijaintiaan väärentävää alusta ovat lähteneet satamasta ilman väliaikaisen hallituksen lupaa.

Öljynvienti on Venezuelan tärkein tulonlähde, joten Yhdysvaltojen viime kuussa aloittama saarto on tukahduttanut Venezuelan öljynviennin lähes täysin. Venezuelan valtiollisen öljy-yhtiön varastot ovat täynnä.