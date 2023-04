Yrittäjät: Äänestäjät odottavat uutta talouspolitiikkaa

– Nyt odotetaan toimia, jotka sopeuttavat julkista taloutta sekä vahvistavat kasvua ja työllisyyttä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Hallituksen talouslinjan kritiikki näkyy siinä, että hallituspuolueet menettivät 17 kansanedustajaa ja lähes kuusi prosenttiyksikköä kannatusta.

– Uuden talouslinjan odotus näkyy kokoomuksen ja perussuomalaisten voitossa. Äänestäjät haluavat, että tulot ja menot saadaan tasapainoon sekä velanotto vähenee, Pentikäinen arvioi.

Hänen mukaansa yrittäjille tärkein vaaliteema oli verotus. Odotetaan, että yritysten ja yrittäjien verotus on vaalikauden ajan vakaa ja ennakoitava.

– Kokoomus ja perussuomalaiset lupasivat, että yritysten ja yrittäjien verotus ei kiristy. Yrittäjät odottavat, että näin myös toimitaan.

– Toivomme, että tulee sellainen hallituspohja, joka uudistaa Suomen työmarkkinoita ja siten vahvistaa talouden kasvua. Sellaiseen on vaalituloksen pohjalta edellytyksiä, Pentikäinen sanoo.

– Yrittäjien tämän ajan suosikkipuolueet kokoomus ja perussuomalaiset voittivat. Siksi voi olettaa, että Yrittäjien agendalla pitäisi olla mahdollisuuksia, hän lisää.

Suomen tilanne on vakava

Yrittäjät muistuttaa, että Suomen tilanne on vakava.

– Euroopassa on sota, Suomen julkinen talous velkaantuu kovaa vauhtia, talouden kasvu on heikkoa ja satoja tuhansia suomalaisia on työmarkkinoiden ulkopuolella, Pentikäinen sanoo.

– Seuraavalta hallitukselta odotetaan määrätietoisia toimia kasvun vahvistamiseksi, julkisen talouden sopeuttamiseksi ja työmarkkinoiden uudistamiseksi, hän jatkaa.

Pentikäisen mukaan pitää muistaa, että Suomen kasvu on suomalaisten yritysten kasvun summa.

– Siksi pitää panostaa voimakkaasti siihen, että yrittäjät ja omistajat uskaltavat investoida, työllistää ja kasvattaa yrityksiään. Se edellyttää ennen muuta ennakoitavaa verojärjestelmää.