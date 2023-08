Yrittäjät: 2000 vuotuisen konkurssin raja ylittyi tänään

Konkurssien määrän kasvu näyttää edelleen kiihtyvän, Suomen yrittäjät kertoo verkkosivuillaan. Suomen asiakastiedon tilaston perusteella kuluvan vuoden aikana konkurssiin haettujen yritysten yhteismäärä ylittää 2000:n rajan tänään maanantaina.

Viime viikolla määrä nousi 1 996:een ja viikoittainen kasvu on ollut noin 60.

– Nyt näyttää, että luvut ovat reippaassa kasvussa. Konkurssiin on viime viikon loppuun mennessä haettu 28 prosenttia enemmän yrityksiä kuin viime vuonna. Vauhti on valitettavasti kiihtynyt. Kehitys on huolestuttava, asiakastiedon viestintäpäällikkö Ville Kauppi sanoo Yrittäjille.

Suurin nousu on majoitus- ja ravitsemusliiketoiminnassa, jossa asiakastiedon luvut kertovat 44 prosentin kasvusta tänä vuonna. Rakennusalalla kasvua on raportoitu 38 prosenttia.

Suomen yrittäjien ekonomisti Petri Malinen pitää yhtenä syynä viime kuukausien heikkoon kehitykseen suomalaisten lisääntyneen kiinnostuksen ulkomailla matkustamiseen.

– Alkuvuoden kehitys on huolestuttavaa, kun ottaa huomioon, että talous on alkuvuonna ollut vielä lievässä kasvussa. Nähtävästi suomalaiset ovat lomailleet paljolti muualla kuin kotimaassa, mikä näkyy erityisen synkkänä majoitus- ja ravitsemusliiketoiminnan tilastoissa.

Malinen on huolissaan etenkin loppuvuoden kehityksestä, sillä talouskasvun ennustetaan hiipuvan.