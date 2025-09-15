Verkkouutiset

Tarjoilija työssään. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Yrittäjä Ylelle: Työntekijän palkkaaminen on todella iso riski

  • Julkaistu 15.09.2025 | 13:13
  • Päivitetty 15.09.2025 | 13:13
  • Työllisyys
Huono rekrytointi voi koitua pienelle yritykselle kalliiksi.
Helsingin Töölössä sijaitsevaa juusto- ja viinikauppaa pyörittävä yrittäjä Nelli Steer avautuu Ylellä työntekijän palkkaamisen liittyvistä riskeistä.

Hänellä olisi tarvetta lisätyövoimille, mutta uusia työntekijöitä hän ei aio palkata.

– Meillä ei pienyrityksenä ole erikseen henkilöstöjohtajaa, lakimiestä ja talousjohtajaa, vaan se vastuu on meillä yrittäjillä itsellään. Kaikki nämä työt kasautuvat, kun me palkkaamme työntekijöitä, yrittäjä kertoo Ylelle.

Vaarana on myös se, että rekrytointi menee pieleen ja tehtävään palkataan epäsopivaksi osoittautuva työntekijä.

– Se on todella iso riski, koska me emme tietenkään voi jatkaa työntekijän koeaikaa loputtomiin. Olemme joutuneet maksimoimaan koeajan, koska työntekijöistä on kuitenkin suhteellisen vaikeaa päästä eroon. Jos yhtälö ei toimi, niin pienelle yritykselle se voi olla todella iso juttu.

Pienyrittäjän aikaa vie myös työntekijän koulutus.

Steer kertoo Ylelle, että työntekijöiden irtisanominen on yhä pienyrityksen näkökulmasta vaikeaa, vaikka maan hallitus onkin helpottamassa irtisanomisia.

– Jos rekry ei jostain syystä toimi, niin me joudumme taas aloittamaan alusta se homma. Tämä kaikki on pois ajastamme ja meidän mahdollisuuksistamme kehittää ja viedä eteenpäin yritystoimintaamme, yrittäjä toteaa.

