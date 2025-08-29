Verkkouutiset

Raitiovaunu Tampereen Hämeenkadulla. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Yrittäjä avautuu: Kuntien yhtiöt vievät tilan pk-yrityksiltä

  • Julkaistu 29.08.2025 | 09:42
  • Päivitetty 29.08.2025 | 09:42
  • Yrittäjyys
Hankintalain uudistus tuo Maiju Tapiolinnan mukaan mahdollisuuksia paikallisille yrityksille.
Hankintalain uudistus lisää avoimuutta ja luo paikallisille yrityksille uusia mahdollisia osallistua oman kuntansa palveluiden tuottamiseen, nurmijärveläinen yrittäjä Maiju Tapiolinna kirjoittaa Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Tapiolinnan mukaan nykyinen järjestelmä vie kuntalaisilta ja paikallisilta yrityksiltä kilpailun hyödyt.

– Kun palvelut annetaan suoraan kunnan omalle yhtiölle ilman kilpailua, pk-yrityksille ei jää tilaa. Lopputulos ei ole kuntalaisten etu, vaan hallinnollisesti kätevä mutta kilpailua vääristävä järjestelmä.

Hankintalain uudistuksessa esitetty vaatimus vähintään kymmenen prosentin omistusosuudesta on Tapiolinnan mukaan keino estää kuntia jakamasta markkinaa keskenään yhtiöidensä avulla.

– Kilpailuttaminen voi tuntua raskaalta, mutta se tuo avoimuutta, kustannustietoisuutta ja mahdollisuuksia paikallisille yrityksille.

– Kuntien todelliset haasteet eivät ratkea monopoleja varjelemalla. Avoin kilpailu voi tuntua työläältä, mutta pitkällä aikavälillä se hyödyttää kuntalaisia, vahvistaa paikallisia yrityksiä ja tuo verorahoille paremman vastineen.

