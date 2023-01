”Ymmärrätte tankkien arvon, kun Kremlin pimeys kuolee niiden alle”

Puola harkitsee Leopard-taistelupanssarivaunujen lahjoittamista Ukrainalle. Ukrainalainen kansanedustaja Oleksiy Honsharenkon mukaan asia on sodan kannalta tärkeä ja tulee olemaan ratkaiseva käännekohta sodan etenemisessä.

– Ilman näitä taistelupanssarivaunuja emme voi tehdä yhtä onnistunutta vastahyökkäystä. Nämä (Leopardit) ovat juuri sitä, mitä nyt tarvitaan, Honsharenko kirjoittaa Twitterissä.

Puolan viranomaiset ovat Ukrinformin mukaan vahvistaneet Puolan harkitsevan Leopard-taistelupanssarivaunujen toimittamista Ukrainaan. Puolalaisdiplomaatin mukaan Puola pyrkii vastaamaan myöntävästi Ukrainan pyyntöön toimittaa alueelle saksalaisvalmisteisia Leopard-panssarivaunuja.

Honsharenko huomauttaa, että monista muista länsimaista poiketen Puola on suoraan ilmaissut aikeensa länsimaisen taistelukaluston lahjoittamisesta.

– Saksa epäröi, muut valtiot ”miettivät”. Puola tekee lopun tästä näyttämällä esimerkkiä. Puola tietää, mikä Venäjä on ja kuinka sille kostetaan, Honsharenko sanoo.

Hänen mukaansa Leopard-taistelupanssarivaunujen merkitys Ukrainalle selviää kaikille siinä vaiheessa, kun Ukrainan armeija murtautuu Venäjän rintamien läpi.

– Ymmärrätte näiden tankkien arvon, kun Kremlin pimeys kuolee niiden telaketjujen alle. Olemme valmiita. Mutta me tarvitsemme näitä tankkeja.

Honsharenko kannustaa muita länsimaita ottamaan mallia Puolasta, joka on rohkeasti tukemassa Ukrainaa.

– Älkää pelätkö, mekään (ukrainalaiset) emme pelkää. Olkaa kuin me. Tankkeja ei tarvitse piilottaa. Puola ei piilota niitä, olkaa kuin puolalaiset. Ja sitten kukistamme Venäjän yhdessä. Ei ”me” tai ”he”, vaan me kaikki yhdessä.

– Kiitos Puolalle! Yhdessä voittoon!, Honsharenko päättää puheenvuoronsa.

Poland is thinking about Leopard tanks. Why is this important, why will this be the biggest turning point in the war? I will explain now. [1/5]

— Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) January 9, 2023