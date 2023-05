Yllätysisku tappoi ainakin yhdeksän Venäjän lentäjää

Ukraina on onnistunut toteuttamaan yllätysiskun Venäjän puolelle Brjanskin alueelle. Erinäisten lähteiden tietojen perusteella ainakin yhdeksän venäläistä lentäjää sai surmansa iskussa.

Ukrainan sotaa seuraavan historioitsija Chris Owenin mukaan Ukraina toteutti 13. toukokuuta rajat ylittävän yllätysohjusiskun Brjanskin alueelle Venäjällä. Iskun kohteena oli venäläisiä sotilaslentokoneita. Owen viittaa Twitter-ketjussaan Mozhem Objasnit -mediaan.

Iskussa menehtyneiden venäläissotilaiden henkilöllisyys on pystytty vahvistamaan avoimista lähteistä, kuten sosiaalisen median profiilien kautta saatujen tietojen avulla. Menehtyneitä arvioidaan olevan ainakin yhdeksän, mutta jopa 11 on mahdollinen luku.

Suurin osa iskuissa kuolleista ovat 20-30-vuotiaita Venäjän ilmavoimien sotilaita. He lensivät muun muassa Mi-8 helikoptereita ja Su-34 hävittäjiä.

Venäjä ei ole vielä kommentoinut iskuja mitenkään.

1/ Most of the pilots killed by an apparent Ukrainian cross-border missile ambush against Russian military aircraft in the Bryansk region on 13 May have been identified from social media accounts by independent Russian journalists. ⬇️ pic.twitter.com/hfMW0X5cfk

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) May 19, 2023