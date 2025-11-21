Yllättävä venäläisarvio: Rauhansopimus olisi Ukrainan voitto

Ukrainalle esitettyä rauhansopimusta on moitittu yleisesti lähes antautumiseksi Venäjän vaatimuksiin. Laajoista verkostoistaan Kremlissä ja muualla Venäjän eliitissä tunnettu toimittaja Farida Rustamova sanoo kuitenkin, että tähän mennessä nähdyn valossa sopimuksessa olisi kyse suoranaisesta voitosta Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille eikä Venäjän diktaattori Vladimir Putinille.

Rustamova huomauttaa, että Venäjän miehittämiä alueita ei tunnustettaisi virallisesti ja että Ukraina saisi pitää ne osat Hersonista ja Zaporizzjasta, jota Venäjä ei tällä hetkellä hallitse. Siis siitä huolimatta, että Moskova on liittänyt alueet paperilla ja laittomasti Venäjään.

Vuodettujen luonnosten perusteella Venäjän pitäisi myös vetää joukkonsa alueilta Harkovassa ja Dnipropetrovskissa.

Ukrainan asevoimat taas rajoitettaisiin 600 000 mieheen. Tässä yhteydessä Rustamova muistuttaa venäläisten vaatineen vielä kevään 2022 neuvotteluissa Istanbulissa, ettei Ukrainan asevoimien koko saisi ylittää 85 000 miestä.

Venäjä ei myöskään olisi saamassa takaisin jäädytettyjä varojaan lännestä. Niistä kolmannes käytettäisiin Rustamovan mukaan Ukrainan jälleenrakennukseen ja loput amerikkalaisvenäläiseen rahastoon yhteishankkeita varten.

Farida Rustamovan arvio perustuu ukrainalaispoliitikko Oleksii Hontsarenkon julkaisemaan suunnitelmaluonnokseen. Sittemmin myös amerikkalaismedia Axios on julkaissut väitetyt sopimusehdot.

– Jos tämä on totta, [Donald] Trumpin suunnitelma on ennemmin Zelenskyin kuin Putinin voitto, Rustamova kirjoittaa Telegramissa.

Venäläistoimittaja ei ota kirjoituksessaan kantaa sopimusehdoissa Ukrainan ulko- ja turvallisuuspolitiikalle asetettuihin koviin rajoituksiin tai siihen, että miehitettyjen alueiden antaminen Venäjälle olisi käytännössä palkinto hyökkäyssodasta ja sementoisi maiden rajojen muuttamisen voimakeinoin.