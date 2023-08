Yllättävä tulos: Alle puolet vanhemmista tuntee pyöräilyn liikennesäännöt

Lähes 90 prosenttia vanhemmista kokee liikenteen vaaralliseksi alle kouluikäisille lapsilleen. Samalla vain 40 prosenttia heistä kertoo osaavansa itse pyöräilysäännöt täysin varmasti ja yllättävän moni kertoo ajavansa autoa väsyneenä. Tulokset selviävät Liikenneturvan juuri julkaisemasta selvityksestä.

Liikenneturva selvitti alle kouluikäisten lasten huoltajien näkemyksiä ja ajatuksia liikenneturvallisuudesta vuoden 2022 aikana. Vastausten perusteella jopa lähes 90 prosenttia huoltajista oli ainakin osittain samaa mieltä väitteen kanssa, että liikenne on yksi suurimmista riskitekijöistä heidän lapsilleen.

Tulokset mietityttävät Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasaloa.

– Onneksi liikenne on Suomessa melko turvallista. Vaikka vanhemmat näkevät liikenteen vaarallisena, he myös tiedostavat oman merkityksensä lasten liikenneturvallisuuden edistämisessä. Oma esimerkillinen toiminta ja aktiivinen harjoittelu liikenteessä nähdään tärkeinä, kun kartutetaan lapsen liikennetaitoja, Maasalo toteaa tiedotteessa.

Tulosten mukaan vanhemmat arvostavat lähes poikkeuksetta lapsen pyöräilytaitoa. Huomattavaa kuitenkin on, että vanhempien oma tietämys pyöräilyn liikennesäännöistä näyttää kaipaavan vielä parantamista.

– Täysin varmasti pyöräilyn liikennesäännöt kertoi osaavansa vain noin 40 prosenttia vanhemmista. Tulos on jopa yllättävä, Maasalo vahvistaa.

Valtaosa huoltajista huolehti lapsen pyörän kunnosta ja piti pyöräilykypärän käyttöä tärkeänä.

– Vastaukset viittaavat valitettavasti siihen, että jos huoltaja ei pitänyt kypärän käyttöä tärkeänä itselleen, ei hän pitänyt sitä niin usein tärkeänä lapselleenkaan – varsinkin kun kyse oli yläkouluikäisestä lapsesta, Maasalo harmittelee.

– Selvityksen tulokset kannustavat meitä jatkamaan edelleen liikenneturvallisuuden kohentamista. On tärkeää tehdä jatkossakin toimia sen eteen, että liikenne olisi turvallista kaikille, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Marja Pakarinen summaa yhteen.

Ajokuntoon vaikuttaa moni asia. Väsymys ja ajamiseen keskittyminen eli tarkkaavaisuus nousivat vastauksissa erityisesti esiin.

– Vastausten perusteella turhan moni huoltaja, noin 38 prosenttia vastaajista, kertoi ajavansa autoa väsyneenä. Väsymys nostaa onnettomuuden riskiä. Tämä on selkeä riskitekijä, johon on syytä keskittyä liikenneturvallisuustyössä, toteaa Maasalo.

– Lisäksi osa huoltajista kokee vaikeuksia keskittyä ajamiseen lasten toiminnan takia. Tällöin on tärkeää miettiä keinoja, joilla tarkkaavaisuutta voisi parantaa. Suurin osa huoltajista koki, että lasten kanssa ajaessa on helpompi keskittyä, kun kyydissä on toinen aikuinen, kertoo Maasalo.

Huoltajat katsoivat, että lasten turvallista kuljettamista voitaisiin edistää tehokkaammalla viestinnällä, vanhempien kouluttamisella ja motivoinnilla sekä tiedon paremmalla saatavuudella. Verkkosivut, neuvolat, tuttavat ja päiväkodit mainittiin tärkeinä tiedonlähteinä liikenneturvallisuudesta.

– Tämän selvityksen tulokset antavat hyvää pohjaa kehittää edelleen perheille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille suunnattuja liikennekasvatusmateriaaleja ja viestejä. Lasten turvallisuus on kaikkien tielläliikkujien yhteinen asia, Pakarinen kiteyttää.

Selvityksen pohjana olleeseen kyselyyn vastasi yhteensä 2 135 huoltajaa. Vastauksia kerättiin sosiaalisen median kautta.