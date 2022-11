Yllättävä arvio: Talvi voi kiihdyttää sotatoimia Ukrainassa

Ajatus sotatoimien hidastumisesta tai Venäjän hyökkäyksen loppumisesta talven myötä eivät näytä todennäköisiltä, sotaan erikoistunut yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvio. Talven tulo voi ajatushautomon mukaan pikemminkin kiihdyttää sotatoimia.

– Molemmat osapuolet taistelevat jo erittäin mutaisissa olosuhteissa. Osapuolet eivät todennäköisesti lopeta taistelua, kun talvi jäädyttää maan ja tekee siitä vieläkin suotuisamman laajamittaiselle mekanisoitujen yksiköiden hyökkäykselle. Taistelu todennäköisemmin tiivistyy kuin heikkenee lämpötilan laskiessa, ISW arvioi Twitterissä.

ISW:n arvion mukaan Venäjä ei edes yritä siirtyä puolustukseen kaikkialla vaan on jatkanut suuria tappioita aiheuttaneita hyökkäyksiä Donetskin alueella. Ajatushautomon mukaan ukrainalaiset myös jatkavat lähes varmasti jo käynnissä olevia vastahyökkäysoperaatioita.

Venäjän diktaattori Vladimir Putin ei arvion mukaan todennäköisesti ole halukas tulitaukoon, ellei siihen liity valtavia myönnytyksiä Ukrainalta. ISW huomauttaa, että minkäänlaisia myönnytyksiä ei näillä näkymin ole tiedossa ja Ukraina jatkaa taisteluita pitääkseen strategisesti tärkeät alueet hallinnassaan. Ajatushautomon mukaan Ukrainan on myös tulevien kuukausien aikana vallattava takaisin laajoja alueita takaisin Venäjältä.

3/ Both sides are already fighting in very muddy conditions. They will not likely stop fighting when winter freezes the ground and makes it even more conducive to large-scale mechanized maneuver warfare. Combat is more likely to intensify than to slacken as temperatures drop.

