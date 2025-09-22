Ylivoimainen voitto: Yksi lehti kerää yli miljoona lukijaa viikossa

Seiska on Suomen luetuin tilattava aikakauslehti. Lehti tavoittaa painettuna ja verkossa yli miljoona suomalaista. Asia ilmenee tuoreen Kansallisen mediatutkimuksen (KMT 2025) luvuista

Seuraavaksi suurimmat yleisöt aikakauslehdistä on Me Naisilla ja Kotiliedellä.

Kokonaistavoittavuusluku kertoo painetun lehden keskimääräisen numeron lukijamäärän, johon on lisätty keskimääräisen viikon aikana lehden digitaalisia versioita käyttäneet käyttäjät. Luku on bruttoluku, eli yksi henkilö lasketaan mukaan vain kerran.

Artikkeli jatkuu taulukon jälkeen.

Kokonaistavoittavuudeltaan suurimmat tilattavat aikakausmediat 2025 Kokonaistavoittavuus (printti + digi)

1. Seiska 1 011 200

2. Me Naiset 991 900

3. Kotiliesi 724 900

4. Tekniikka & Talous 677 900

5. Talouselämä 645 800

6. Anna 509 000

7. Avotakka 497 200

8. Apu 492 900

9. Eeva 453 000

10. Seura 431 700 Lähde: KMT 2025

Tilattavista aikakausmedioista peräti 60 prosenttia kasvatti kokonaistavoittavuuttaan. Eniten uutta yleisöä sai Tekniikka & Talous, jonka tavoittavuus kasvoi yli 131 100:lla. Seuraavaksi eniten kasvoivat Eeva, Auto Bild Suomi, Seura ja Talouselämä.

Tilattavista painetuista lehdistä luetuin on Eeva, jonka keskimääräisellä numerolla on 262 100 lukijaa. Eevan lisäksi neljännesmiljoonaan numerokohtaiseen lukijamäärään yltävät ET-lehti, Kodin Kuvalehti ja Suomen Kuvalehti.

Aikakauslehtien lukeminen säilyi vahvalla tasolla, ja yhteensä KMT:ssä mukana olleet 76 aikakauslehteä tavoittivat 90 prosenttia kaikista 15 vuotta täyttäneistä suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvista suomalaisista. Digitaalinen tavoittavuus kasvoi kuudella prosenttiyksiköllä ja on 59 prosenttia. Painetun lehden tavoittavuus puolestaan laski kahdella prosenttiyksiköllä ja on 78 prosenttia. Kokonaisuutena aikakausmedioiden tavoittavuus kasvoi hieman.

Aikakauslehtien digitaalinen tavoittavuus on kasvussa kaikissa ikäryhmissä. Suurin muutos digilukemisessa näkyi yli 65-vuotiailla, joista tavoitetaan nyt 45 prosenttia, mikä on kymmenen prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuonna. Myös nuoret ja nuoret aikuiset tavoitetaan entistä paremmin.

– Erityisen ilahtunut olen siitä, että peräti 75 prosenttia 15–24-vuotiaista lukee aikakauslehtiä joko diginä tai painettuna. Tässä ikäryhmässä tavoittavuus kasvoi kahdella prosenttiyksiköllä edellisvuodesta. Kasvu tuli sekä painetusta lehdestä että digitaalisista kanavista, kertoo Aikakausmedian markkinointi- ja tutkimuspäällikkö Outi Itävuo tiedotteessa.

Nuorilla digi on painettua lehteä tyypillisempi tapa lukea aikakauslehtiä. 35-vuotiailla ja tätä vanhemmilla painettu lehti on suosituin.