Ylittikö Ukraina rajan Belgorodissa?

Ukrainan asevoimien väitetään vallanneen Demidovkan kylän joka sijaitsee Venäjän puolella Belgorodin aluepiirissä alle kahden kilometrin päässä rajasta.

Asiaa ei ole vahvistettu. Belgorodin kuvernööri Vjatšeslav Gladkov ei vielä perjantainaamuna ollut julkaissut Telegram-kanavallaan väitteestä mitään. Hän ei kiistänyt eikä vahvistanut väitettä.

Tavallisesti Venäjällä paikallishallinnon johdolla on tiedotus- ja kommentointivastuu alueensa asioista, ja esimerkiksi lennokki-iskujen uhasta kertovat varoitukset ja he usein julkaisevat nopeasti ja aktiivisesti. Nyt Gladkov on kommentoinut aamulla vain, että yö sujui melko rauhallisesti ja etteivät evakuoidut asukkaat pääse vielä vaaran takia palaamaan koteihinsa. Torstaina illalla rajaseudun kylissä oli voimassa varoitus iskuista ja perjantaina aamusta Gladkov luettelikin eri kyliin, myös Demidovkaan kohdistuneiden lennokki-iskujen aiheuttamia vauroita.

Belgorodilaisen uutiskanava Belgorod01:n mukaan iskut jatkuivat perjantaiaamuna. Ne kuitenkin kohdistuivat Belgorodin kaupunkiin, joka sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Ukrainan rajasta. Torstaina illalla uutiskanava kertoi, että Prokhorovskin seudulla Belgorodista pohjoiseen liikkui autoteillä peuroja.

Venäläiset sotabloggarit ovat julkaisseet asiasta useampia väitteitä. Esimerkiksi suosittu Juri Kotenok väitti torstaina illalla, että ukrainalaiset, joita on alueella 20–50, liikkuvat mönkijöillä ja yrittävät ajoittain päästä tuhoamaan Venäjän kalustoa. Kotenokin mukaan torstai-iltana ukrainalaiset eivät kuitenkaan olleet edenneet Demidovkan kylään. Toinen bloggarikanava Dva Majora kirjoitti perjantaina aamulla, että Ukrainan yritysten johdosta torjuntataistelut Demidovkan kylän lähellä ovat kiihkeitä ja että kaatuneita olisi paljon.

Huhut Ukrainan asevoimien pyrkimyksistä edetä Belgorodissa ovat kiertäneet jo joitakin päiviä. Tiistaina Ukrainan hallinnon disinformaationtorjuntayksikössä toimiva Andrii Kovalenko kirjoitti, että Belgorodin rajaseudulla tosiaan taistellaan intensiivisesti. Kovalenkon mukaan tulitaukoa tavoiteltaessa on Venäjän edun mukaista yrittää eskaloida tilannetta.

Ukrainan asevoimat ei olekaan vahvistanut sotilaidensa ylittäneen tai pyrkivän ylittämään Venäjän rajaa Belgorodissa.