Yliopiston professoria epäillään vakoilusta Virossa

Viron suojelupoliisi Kapo on pidättänyt Tarton yliopiston professori Vjatšeslav Morozovin. Häntä epäillään yleisradio ERR:n mukaan Viron valtion vastaisesti tiedustelutoiminnasta ja sen tukemista.

– Hyökkääjämaan tiedustelun kiinnostus Viroa kohtaan on edelleen korkealla, sanoo Kapon ylijohtaja Margo Palloson.

Morozov on Venäjän kansalainen.

– Tämä tapaus on lisäys yli kahteenkymmeneen aikaisempaan tapaukseen ja havainnollistaa Venäjän tiedustelupalvelujen halua soluttautua Viron yhteiskunnan eri alueille, mukaan lukien tiedesektorille.

Morozov on työskennellyt vuodesta 2016 lähtien Tarton yliopistossa Euroopan unionin ja Venäjän tutkimuksen sekä kansainvälisen politiikan professorina.

Professorin työsuhde Tarton yliopiston kanssa on päätetty.

– On tietenkin huolestuttavaa, että maamme turvallisuuden heikentämisestä epäilty henkilö työskenteli vuosia yliopistossa – akateemisessa yhteisössä, jonka moraalinen vastuu on puolustaa rauhaa ja akateemisia ja demokraattisia arvoja, Tarton yliopiston Toomas Asser sanoo.

Viacheslav Morozov, Professor in International Political Theory at University of Tartu, has been arrested by the Estonian Internal Security Service. He is suspected of espionage and aiding espionage against Estonia.https://t.co/KzWuHmluma

— Mart Kuldkepp @martkuldkepp.bsky.social (@KuldkeppMart) January 16, 2024