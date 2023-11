Ylilääkäri HS:lle koronatilanteesta: Virusta kiertää nyt paljon

Koronaviruksen aiheuttamien tartuntojen määrä on ollut voimakkaassa kasvussa viime viikkojen aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan myös sairaalahoidon tarve on lisääntynyt.

– Kyllä virusta kiertää nyt paljon, THL:n ylilääkäri Tuija Leino sanoo Helsingin Sanomille.

Koronainfektioita todettiin yli 1 400 kappaletta aikavälillä 19.–25. lokakuuta. Suurin osa havaittiin ikääntyneillä, sillä muita ikäryhmiä ei juurikaan testata.

Leinon mukaan väestössä on tällä hetkellä paljon piiloon jääviä tartuntoja, koska ihmiset sairastavat kotona.

– Sitä on pakko olla paljon nuoremmissakin, koska me nuoremmat liikumme paljon enemmän väestössä kuin vanhukset keskimäärin, Tuija Leino toteaa.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä noin parisataa potilasta, joilla koronavirus on merkittävänä hoidon syynä. Suurin osa heistä on iäkkäitä henkilöitä. Rokotukset ehkäisevät heilläkin vakavaa taudinkuvaa.

Koronapotilaiden uusia tehohoitojaksoja alkoi Suomessa viime viikolla jo yli 20. Tilanne oli samankaltainen huhtikuussa ja sitä ennen viime vuoden lopulla.