Ylilääkäri AL:lle: Heille neljäs koronarokote on aiheellinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n 18. heinäkuuta antaman suosituksen mukaan 70–79-vuotiaille, riskiryhmiin kuuluville 18–69-vuotiaille sekä 60–69-vuotiaille tarjottaisiin neljänsiä annoksia portaittain viimeistään 1. elokuuta.

THL:n ylilääkäri, kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän (KRAR) sihteeri Hanna Nohynek kertoo Aamulehden haastattelussa, että viimeisen puolen vuoden sisällä koronan sairastaneilla ei ole kiire hankkimaan neljättä rokoteannosta.

– Jos siitä rupeaa olemaan pitkältikin aikaa, todennäköisesti seuraava askel on saada yksi lisäannos. Silloin kysymys kuuluu, olisiko sen hyvä olla niitä omikronräätälöityjä rokotteita, joita me toivottavasti saamme syyskuussa, Nohynek sanoo.

Alle 60-vuotiailla, jotka ovat saaneet kolmannen rokotteen noin puoli vuotta sitten eivätkä ole sairastaneet koronaviruksen aiheuttamaa tautia, on Nohynekin mukaan vielä erittäin hyvä suoja vakavaa tautia vastaan. Sitä vanhemmilla lieviä perussairauksia omaavilla puolestaan on suhteessa suurempi vakavan taudin riski ja siksi lisäannos on aiheellinen.

Nohynek toteaa, että lisäannoksien riittävää määrää on liian aikaista sanoa. Pitkäkestoisen rokotteen saaminen laajaan käyttöön on hänen mukaansa vielä kaukana.

– Emme tiedä, miten virus muuntuu ja kuinka hyvin saavutettu immuniteetti siltä suojaa. Tuleeko taas uusia variantteja, ja miten rokotteemme purevat niihin? Nämä ovat juuri niitä kysymyksiä, joita meidän täytyy miettiä tarkkaan, ylilääkäri kertoo.