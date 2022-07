Yliajoja ja koirien usuttamista kimppuun – valkoposkihanhia häiritty

Helsingin poliisi on saanut tämän kesän aikana ilmoituksia valkoposkihanhiin kohdistuneista rikoksista. Poliisin mukaan hanhien päälle on ajettu esimerkiksi sähkömopolla tai linnuille on väkivaltaisesti aiheutettu kipua ja kärsimystä.

Poliisin mukaan myös koiria on usutettu hanhien kimppuun.

Poliisi muistuttaa, että valkoposkihanhi on luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettu ja näin ollen sen tappaminen ja häiritseminen on rikos. Valkoposkihanhen vahingoittamista tutkitaan nimikkeillä luonnonsuojelurikos ja eläinsuojelurikos.