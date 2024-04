Yli viidellä prosentilla yrityksistä vaikeuksia selvitä laskuistaan

Intrumin maksuviivetutkimus kuluvan vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä kertoo, että yritysten maksuviiveiden suhteellinen määrä on laskenut nirkoiset 0,31 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

Toimialoista kasvua oli eniten vesi-, viemäri- ja jätehuollossa, rakentamisessa, muissa palveluissa sekä maa-, metsä- ja kalataloudessa.

Intrumin uusin maksuviivetutkimus vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä kertoo, että maksuviiveellisiä yrityksiä oli yli 19 200 eli 5,53 prosentilla suomalaisista yrityksistä on vaikeuksia selvitä laskuistaan. Maksuviiveellisten yritysten suhteellinen osuus on laskenut 0,31 prosentilla vuoden takaiseen verrattuna.

Osassa maakunnista ja toimialoista maksuviiveellisten yritysten määrä on kuitenkin kasvanut.

Satakunnassa on suhteellisesti eniten viiveellisiä yrityksiä ja siellä maksuvaikeuksissa olevien yritysten osuus on myös kasvanut vuodentakaiseen verrattuna. Kasvua on myös Päijät- ja Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla sekä Kainuussa.

Maakuntatarkastelussa maksuviiveellisten yritysten määrä on kasvanut eniten Satakunnassa, Kymenlaaksossa ja Kainuussa.

Vesi-, viemäri- ja jätehuoltoyhtiöiden maksuvaikeudet kasvussa

Toimialavertailussa viiveellisten yritysten osuus on laskenut valtaosassa toimialoja. Kuitenkin kasvua on muun muassa vesihuollossa, viemäri- ja jätevesihuollossa, jätehuollossa ja muussa ympäristön puhtaanapidossa, rakentamisessa sekä muissa palveluissa kuten sekä maa-, metsä -ja kalatalous.

– Rakennustoimialan ahdinko on jatkunut jo pitkään eikä merkittäviä positiivisia signaaleja toimialan virkistymisestä ole näkyvissä lähiaikoina. Odotettu korkojen lasku kesäkuussa saattaa virkistää rakentamista. Inflaatio ja korkotason nousu tekevät liiketoiminnasta haastavaa useilla toimialoilla, toteaa Intrumin kaupallinen johtaja Juha Iskala.

Iskalan mukaan maksuviiveellisten yritysten osuus laski kaikissa muissa yrityskokoluokissa paitsi 200 000–400 000 euron liikevaihtoluokassa, jossa osuudessa oli pientä kasvua.

– Voimakkainta lasku on kaikkein suurimmissa yrityskokoluokissa. Epävarmoissa oloissa suuryritysten investoinnit keskittyvät kasvun sijasta toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Epävarmuus on myös heijastunut konkreettisesti yritysten investointien määrään, jotka ovat Tilastokeskuksen mukaan supistuneet merkittävästi vuoden 2023 jälkipuoliskolla. Tämä käy ilmi myös omasta tutkimuksestamme, jonka mukaan korkea inflaatio ja korkotaso on saanut 57 prosenttia suomalaisyrityksistä luopumaan kasvusta ja siirtämään painopisteen tehokkuuden parantamiseen ja kustannussäästöihin, Iskala sanoo.

Hän muistuttaa, että maksuviiveet ennakoivat yritysten vakavampia maksuvaikeuksia eli maksuhäiriöitä ja konkursseja. Tilastokeskuksen mukaan konkurssien määrä on tammi-helmikuussa kehittynyt lähes samaa korkeaa tahtia vuoden 2023 vastaavien kuukausien kanssa.