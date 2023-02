Yli 500 ihmistä kuollut voimakkaassa maanjäristyksessä Turkissa ja Syyriassa

Yli 500 ihmistä on kuollut voimakkaassa maanjäristyksessä Kaakkois-Turkissa lähellä Syyrian rajaa. Asiasta kertovat muun muassa brittiläinen BBC ja yhdysvaltalainen CNN.

Viranomaisten mukaan järistyksen voimakkuudeksi on mitattu 7,8 ja se on voimakkain Turkissa mitattu maanjäristys yli sataan vuoteen. Järistys on vaurioittanut ainakin kymmentä kaupunkia Turkissa ja useiden rakennusten kerrotaan romahtaneen järistyksen seurauksena. Ihmisiä on jäänyt loukkuihin romahtaneiden rakennusten alle.

Kuolonuhreja kerrotaan olevan Turkin puolella ainakin 284 ja Syyriassa ainakin 237. Lisäksi tuhansien ihmisten kerrotaan haavoittuneen.

Uhriluvun pelätään vielä nousevan.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoo Twitterissä, että alueelle on lähetetty useita pelastusjoukkoja. Pelastustyöt jatkuvat edelleen.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023

President @Niinisto has sent a letter to President @RTErdogan, expressing his deepest condolences for the lives lost and devastation endured in the tragic earthquake in Türkiye. — TPKanslia (@TPKanslia) February 6, 2023