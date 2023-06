Yli puolet suomalaisista on huolissaan asumiskustannusten noususta

Yli puolet suomalaisista (54 %) on huolissaan asumiskustannusten noususta. Asuntosäätiön tutkimuksen mukaan asumiskustannusten yleinen nousu huolestuttaa eniten 35–44-vuotiaita suomalaisia, joista 63 prosenttia kokee asiasta huolta.

– Suomalaisten huoli asumiskustannusten noususta on ajankohtaisempi kuin koskaan. Orpon hallituksen näkemys asumisen kohtuuhintaistumisesta vapaarahoitteista asuntotuotantoa lisäämällä on absurdi. Asuminen on monille suomalaisille jo nyt liian kallista erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla, sanoo tiedotteessa Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran tuore asuntomarkkinakatsaus kertoo, että markkinaehtoisia vuokra-asuntoja oli keväällä 2023 tarjolla ennätysmäärä niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Suomessa. Samaan aikaan ara-asuntojen kysyntä on kuitenkin säilynyt korkealla, ja ara-vuokrien ero markkinavuokriin on jatkanut kasvuaan.

– Orpon hallituksen on kannettava vastuuta kaikista suomalaisista. Suomessa tarvitaan erilaisia asumismuotoja, jotta varmistetaan kaikille hyvä koti ja turvataan kaupunkien elinvoima. Kohtuuhintaisen kodin tulee sijaita lähellä työtä ja palveluja, Kankainen sanoo.

Kankaisen mukaan asumisoikeusasumisen suosio on lisääntynyt omistusasuntojen hintojen kallistuessa.

– Asumisoikeusasuntojen tuotannolla on vastattu kasvukeskuksissa uusien kohtuuhintaisten asuntojen tarpeeseen esimerkiksi keskituloisten palkansaajien keskuudessa.

Suomalaisista noin kolmannes (31 %) on huolissaan korkojen nousun heijastumisesta asumisen arkeen ja kustannuksiin.

– Asumisoikeusasuminen on monelle ihmiselle ainut vaihtoehto saada turvallinen, oman asunnon pysyvyyteen verrattava koti. Markkinahintaisiin omistusasuntoihin ei ole kaikilla mahdollisuutta saada lainkaan lainaa.

Asuntosäätiön Kotionnellisuus-tutkimuksessa selvitettiin kolmatta kertaa suomalaisten onnellisuuden lähteitä ja erityisesti kodin merkitystä onnellisuuteen. Väestökattavaan tutkimukseen osallistui toukokuussa 1 588 vastaajaa, jotka edustavat 18–69-vuotiaita suomalaisia.