Yli miljoona nuorta saamassa uuden äänioikeuden Britanniassa

Britannia päästää 16-vuotiaat äänestämään. Varapääministeri Angela Rayner puolusti uudistusta kun opposition parlamenttiedustaja Nigel Farage oli oitis ryhtynyt syyttämään Keir Starmerin johtamaa työväenpuolueen hallitusta oman suosionsa pönkittämisestä.

— Tämä hallitus ei pelkää muutosta eikä sitä että nuoret janoavat sitä, toisin kuin edeltäjänsä, Rayner kirjoitti The Times -lehdessä.

Kyseessä on laaja-alainen lainsäädäntöuudistus, jolla pyritään muutenkin uudistamaan vaalijärjestelmää. On epäselvää, ehditäänkö sitä saattaa voimaan jo ennen ensi vuoden vaaleja.

Britannian hallitus oli luvannut äänioikeuden ikärajan alentamisen jo ennen viime vuoden vaaleja. Myös kansanedustajien häirintää koskevaa rangaistusasteikkoa kovennetaan. Ulkomaisten lahjoitusten tiukentamista on luvattu vaatimalla, että poliittisille puolueille lahjoittavat brittiläiset yritykset harjoittavat ”aitoa kaupallista toimintaa”. Lisäksi vastaanottajien on pyrittävä tarkemmin tarkistamaan lahjoitusten lähde. Vaalisääntöjen rikkomisesta määrättävä sakko nousee jopa 20-kertaiseksi 500 000 puntaan, ja kampanjaryhmien poliittinen verkkomainoksissa tulee edellyttämään jatkossa puoluekannan selventämistä. Ministerit lupaavat myös lisää ”demokraattista koulutusta kouluissa” nuorten kannustamiseksi äänestämään.

Britanniassa tähän 16-17 -vuotiaiden ikäluokkaan kuuluu noin 1,6 miljoonaa uutta äänestäjää. Skotlannissa ja Walesissa sen ikäiset pääsevät jo äänestämään.

Kirjotuksessaan varapääministeri Rayner kritisoi edeltävissä vaaleissa tapahtuneita ”järkyttäviä väärinkäytöksiä ja pelottelua”. Noin puolet ehdokkaista ilmoitti jonkinlaisesta häirinnästä.

Viitaten omaan kokemukseensa yksinhuoltajaäidiksi tulemisesta 16-vuotiaana, Rayner kirjoitti, ettei kukaan odottanut nuorelta äidiltä paljoa. Samalla hän muisteli, miten hankki työpaikan, maksoi veroja ja kasvatti poikaansa.

— Tässä maassa on monia muita 16-vuotiaita, jotka työskentelevät ahkerasti joka päivä, maksavat verojaan, huolehtivat sukulaisistaan ja osallistuvat yhteiskuntamme kehittämiseen. Lain mukaan he voivat palvella maatamme asevoimissa – mutta toisin kuin ikätoverinsa Skotlannissa ja Walesissa, 16-vuotiaat Englannissa ja Pohjois-Irlannissa eivät voi äänestää. Miksi eivät, Rayner kirjoitti.

Britannian lapsiasianvaltuutettu Dame Rachel de Souza suhtautu The Timesin mukaan uudistukseen positiivisesti. Hänen mukaansa äänestysikärajan alentaminen viestii, että nuorten äänellä ja ajatuksilla on merkitystä.

Today we’re delivering on our promise to give 16 and 17 year olds the right to vote.

Young people already contribute to society by working, paying taxes and serving in the military. It's only right they can have a say on the issues that affect them. #VotesAt16

— Angela Rayner (@AngelaRayner) July 17, 2025