Yli kymmenen räjähdystä, ammusvarasto tuhoutui taas

Ukrainan asevoimat ilmoittaa jatkaneensa viime päivinä hyökkääjän komentokeskusten ja ammusvarastojen tuhoamista ilmavoimien iskuilla sekä HIMARS-raketeilla.

Tavoitteena on häiritä venäläisjoukkojen huoltoa ja toimintakykyä. Ainakin kahden komentopisteen ja yhden ammusvaraston kerrotaan vaurioituneen tai tuhoutuneen etelässä Hersonin alueella.

Miehitetyn Luhanskin alueella sijaitsevasta Altshevskista julkaistujen kuvien ja videoiden perusteella Ukraina olisi lisäksi iskenyt entiseen terästehtaaseen. Paikkakunta sijaitsee noin 62 kilometrin päässä rintamalinjasta.

Yöllinen räjähdys tallentui paikalliselle turvakameravideolle. Alkuperäistä räjähdystä sanotaan seuranneen yksitoista muuta räjähdystä. Paikallismediassa on puhuttu 6–12 raketista, mutta muut äänet voivat viitata ammusvarastosta syntyneisiin toissijaisiin räjähdyksiin.

Ukrainan on väitetty iskeneen kohteeseen HIMARS-täsmäraketeilla. Radio Free Europen mukaan on myös mahdollista, että kohde liittyi jollakin tavalla alueella järjestettäviin tekaistuihin kansanäänestyksiin. Vastarintataistelijat ja Ukrainan asevoimat ovat häirinneet miehityshallinnon toimintaa myös esimerkiksi Hersonin alueella.

At night there were strikes on Russian ammunition depot in Alchevsk. ~60km from the front line.

